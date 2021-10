Verstappen s punim pravom nazvao Hamiltona glupim idiotom: Ovo se ne radi na treningu

Lewis Hamilton tijekom cijele ove sezone pokazuje nervozne poteze jer zna da pokraj sebe konačno ima konkurenta koji mu može oduzeti naslov prvaka Formule 1.

Max Verstappen briljira i trenutno vodi ispred Hamiltona za šest bodova u ukupnom poretku, a Britanac je vidno iživciran svaki put kad Nizozemac pokaže bolje vozačke vještine od njega.

Najnoviji slučaj se dogodio na slobodnom treningu uoči Velike nagrade SAD-a koja je na rasporedu sutra navečer. Prije ciljne ravnine Hamilton je oduzeo putanju Verstappenu i otjerao ga izvan staze, da bi se na kraju Max vratio, te je dvojac konkurenata za naslov vozio 'kotač uz kotač' tijekom ciljne ravnine.

Foto: HOCH ZWEI # 33 Max Verstappen (NED, Red Bull Racing), # 44 Lewis Hamilton (GBR, Mercedes-AMG Petronas F1 Team), F1 Grand Prix of USA at Circuit of The Americas on October 22, 2021 in Austin, United States of America. (Photo by HOCH ZWEI)

Naknadno ga je u zavoju Verstappen pustio te svojem timu preko radija prokomentirao Hamiltona rekavši da je "glupi idiot" dok mu je u vožnji vidno pokazao srednji prst. Verstappen je to rekao onako, s podsmijehom, bez previše panike, iako je Hamiltonov potez bio u najmanju ruku neukusan.

Ovakvi potezi čak ni tijekom utrke nisu dobro prihvaćeni, ali, hajde, u tom se slučaju donekle i mogu tolerirati. Međutim, na slobodnom treningu u kojem se testiraju automobili i testira se staza ovakvo što je krajnje neprimjereno.

Nije to prvi put da Hamilton igra prljavo protiv Maxa, samo se ove sezone takvo što dogodilo barem deset puta.

Video situacija sa slobodnog treninga pogledajte OVDJE.