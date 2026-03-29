Doživio je katastrofu, a onda ispisao povijest. Formula 1 ima novog kralja

Andrea Kimi Antonelli postao je najmlađi vozač u povijesti Formule 1 na vrhu prvenstva nakon što je u Suzuki pretvorio katastrofalan start u svoju drugu uzastopnu pobjedu. Ključan trenutak utrke bio je izlazak sigurnosnog automobila nakon teškog sudara Olivera Bearmana, što je 19-godišnjem Talijanu omogućilo besplatnu promjenu guma i povratak na vrh.

Start s prve pozicije na legendarnoj Suzuki, stazi na kojoj je u sedam od posljednjih osam izdanja pobjednik kretao s pole pozicije, trebao je biti formalnost za Andreu Kimija Antonellija. No, trenutak kada su se crvena svjetla ugasila pretvorio se u noćnu moru. Njegov Mercedes je zbog proklizavanja kotača praktički ostao na mjestu, a dok je Talijan bespomoćno gledao, rijeka bolida prohujala je pokraj njega. Oscar Piastri u McLarenu, koji je napokon dočekao svoj prvi pravi start u sezoni nakon problema u Australiji i Kini, iskoristio je poklon i preuzeo vodstvo, dok je Antonelli do prvog zavoja potonuo na šesto mjesto. U samo nekoliko sekundi, utrka koja je trebala biti pod njegovom kontrolom pretvorila se u bitku za smanjenje štete.

- Imao sam užasan start. Moram provjeriti što se dogodilo. Ne mogu reći što sam mislio, ali bio sam jako ljut - rekao je Kimi.

Dok se Piastri, a potom i Antonellijev momčadski kolega George Russell, borio za vodstvo, mladi Talijan je krenuo u oporavak. Znao je da ima brz bolid, no probijanje kroz poredak nije bilo jednostavno. Prvo je morao proći Lewisa Hamiltona, a potom se našao u žestokoj borbi s Charlesom Leclercom u Ferrariju. Iako je Mercedes imao prednost na ravnim dijelovima, Leclerc se vješto branio koristeći električnu energiju i vraćajući poziciju svaki put kad bi ga Antonelli prestigao. U tom trenutku, pobjeda se činila nevjerojatno dalekom.

- Bilo je teško proći Charlesa jer smo imali potpuno različito korištenje energije. Bilo je teško pronaći pravo mjesto za pretjecanje - objasnio je Antonelli.

No, sudbina je imala drugačiji plan, a on se dogodio u 22. krugu na najdramatičniji mogući način. U zavoju Spoon, jednom od najbržih dijelova staze, vozač Haasa Oliver Bearman velikom brzinom se približavao Francu Colapintu. Zbog ogromne razlike u brzini, karakteristične za novu generaciju bolida, Bearman je morao naglo skrenuti kako bi izbjegao sudar, izletio je na travu, izgubio kontrolu i silovito udario u zaštitnu ogradu a mladi Britanac je, srećom, prošao bez prijeloma, s tek kontuzijom desnog koljena. Incident je odmah na stazu izveo sigurnosni automobil, a taj je trenutak u potpunosti preokrenuo tijek utrke. Za neke je to bio poklon s neba, a za druge čista nesreća. George Russell, koji je u boks ušao samo krug ranije s vodeće pozicije, svoj je očaj sažeo u jednoj riječi preko timskog radija: Nevjerojatno.

Za Antonellija, koji je još uvijek bio na stazi na svojim početnim gumama, tajming je bio savršen. Mercedes ga je pozvao u boks, a on je promjenu guma obavio uz upola manji vremenski gubitak u odnosu na regularne uvjete. Vratio se na stazu kao vodeći, ispred Piastrija i Russella.

- Bili smo jako sretni sa sigurnosnim automobilom, to mi je definitivno olakšalo život", priznao je pobjednik. Njegova sreća bila je Russellova nesreća. "Da smo Georgea zaustavili krug kasnije, on bi zadržao vodstvo. Ovako je pao na treće mjesto", potvrdio je i šef Mercedesa Toto Wolff. Taj jedan krug razlike bio je granica između pobjede i razočaranja.

Nakon što se sigurnosni automobil povukao u 27. krugu, utrka je ušla u novu fazu. No, umjesto neizvjesne borbe, gledatelji su svjedočili demonstraciji sile. Antonelli je na svježim tvrdim gumama pokazao zastrašujuću brzinu. "Tempo je bio jednostavno nevjerojatan. Osjećao sam se jako dobro u bolidu", rekao je. Iz kruga u krug je povećavao svoju prednost, nizao najbrže krugove i potpuno kontrolirao situaciju, na kraju stvorivši zalihu od preko 13 sekundi. Sreća mu je možda otvorila vrata, ali on je kroz njih prošao dominantno, dokazavši da Mercedesov paket i dalje postavlja standarde. Dok je Talijan jurio prema pobjedi, iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka za preostala mjesta na postolju.

Oscar Piastri je za McLaren odvezao sjajnu utrku i završio drugi. Bio je to njegov prvi završetak utrke u sezoni i odmah postolje, što je golem poticaj za momčad iz Wokinga.

- Biti razočaran drugim mjestom je prilično dobra pozicija za nas u ovom trenutku. Uzeli smo svaku priliku koju smo imali danas - rekap je Australac.

Treće mjesto osvojio je Charles Leclerc nakon herojske borbe s Georgeom Russellom.

- Bila je ovo znojna utrka. Znao sam da sam u nepovoljnijem položaju nakon sigurnosnog automobila, ali uspio sam sačuvati gume i obraniti postolje - rekao je Leclerc.

Pobjedom u Suzuki, sa samo 19 godina i 216 dana, Kimi Antonelli postao je najmlađi vozač u povijesti Formule 1 koji je poveo u poretku svjetskog prvenstva. Uz to, postao je prvi Talijan nakon legendarnog Alberta Ascarija 1953. godine koji je uspio povezati dvije pobjede zaredom. Iako su usporedbe s dvostrukim svjetskim prvakom još uvijek preuranjene, postignuće samo po sebi govori o kakvom se talentu radi.

- Naravno da je sjajno voditi u prvenstvu, ali još je dug put do kraja. Ne razmišljam previše o tome. Moramo nastaviti dizati ljestvicu jer će se konkurenti sigurno približiti - skromno je poručio Antonelli.