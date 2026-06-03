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SJEVERNO OD SLUNJA

Hrvatska gradi stazu za Formulu 1! Ministarstvo dalo zeleno svjetlo za početak povijesnog projekta

Spanish Grand Prix
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.06.2026.
u 09:29

Planirana staza trebala bi biti izgrađena prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije (FIA). Voditelj i partner ovog projekta Davorin Štetner rekao je kako je postupak ishođenja potrebnih dozvola bio vrlo zahtjevan te da je projektni tim uspješno odgovorio na sve zahtjeve

Međunarodni autodrom Croatia Ring trebao bi postati središte hrvatskog motosporta, ali i nova turistička atrakcija kontinentalne Hrvatske. Kompleks koji će biti sposoban ugostiti utrke Formule 1 planira se graditi sjeverno od Slunja na području Karlovačke županije, javlja Forbes Hrvatska.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je pozitivno rješenje na elaborat zaštite okoliša za projekt međunarodnog autodroma Croatia Ring, čime je napravljen veliki korak prema realizaciji jedne od najvećih sportskih i infrastrukturnih investicija u Hrvatskoj.

Planirana staza trebala bi biti izgrađena prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije (FIA). Voditelj i partner ovog projekta Davorin Štetner rekao je kako je postupak ishođenja potrebnih dozvola bio vrlo zahtjevan te da je projektni tim uspješno odgovorio na sve zahtjeve.

Projektom je predviđeno uređenje kompleksa površine oko 50 hektara. Veći dio prostora, oko 40 hektara, zauzimat će trkaća staza s pripadajućim paddockom, VIP ložama servisnim objektima i infrastrukturom, dok će preostalih deset hektara biti namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima. Predviđeno vrijeme izgradnje bit će oko dvije godine. 

Staza bi trebala biti duga 4.2 kilometra, sadržavati 12 zavoja te imati visinsku razliku od 34 metra, što bi joj omogućilo organizaciju najsloženijih automobilističkih natjecanja.

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Ključne riječi
automoto Hrvatska Formula 1

Komentara 2

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DA
dallas1974
09:40 03.06.2026.

Magny Cours je "usred ničega" i zato ga vozači F1 ne vole. Nakon treninga možeš izaći.... NIGDJE. Staza oko Slunja je također "usred ničega". Sretno sa lobiranjem. Imamo Grobnik koji ima SVE. Puno hotela u Rijeci i okolici, Zračne luke Rijeka, Zagreb, Ljubljana, Trst. Tamo se trebalo (do)graditi postojeću stazu.

NE
Nemanadimak
09:59 03.06.2026.

Dobro sto nisu na nekom otoku radili stazu.

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