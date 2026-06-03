Hrvatska gradi stazu za Formulu 1! Ministarstvo dalo zeleno svjetlo za početak povijesnog projekta

Međunarodni autodrom Croatia Ring trebao bi postati središte hrvatskog motosporta, ali i nova turistička atrakcija kontinentalne Hrvatske. Kompleks koji će biti sposoban ugostiti utrke Formule 1 planira se graditi sjeverno od Slunja na području Karlovačke županije, javlja Forbes Hrvatska.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je pozitivno rješenje na elaborat zaštite okoliša za projekt međunarodnog autodroma Croatia Ring, čime je napravljen veliki korak prema realizaciji jedne od najvećih sportskih i infrastrukturnih investicija u Hrvatskoj.

Planirana staza trebala bi biti izgrađena prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije (FIA). Voditelj i partner ovog projekta Davorin Štetner rekao je kako je postupak ishođenja potrebnih dozvola bio vrlo zahtjevan te da je projektni tim uspješno odgovorio na sve zahtjeve.

Projektom je predviđeno uređenje kompleksa površine oko 50 hektara. Veći dio prostora, oko 40 hektara, zauzimat će trkaća staza s pripadajućim paddockom, VIP ložama servisnim objektima i infrastrukturom, dok će preostalih deset hektara biti namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima. Predviđeno vrijeme izgradnje bit će oko dvije godine.

Staza bi trebala biti duga 4.2 kilometra, sadržavati 12 zavoja te imati visinsku razliku od 34 metra, što bi joj omogućilo organizaciju najsloženijih automobilističkih natjecanja.