Velikoj hrvatskoj nadi Real Madrid dao dvogodišnji ugovor

Nakon što se nametnuo u kadetskom i juniorskom pogonu tog velikog kluba, od igrača rođenih 2002. godine, čelnici Košarkaškog kluba Real Madrid odlučili su zadržati jedino tamnoputog centra Usmana Garubu te Zagrepčanina Borisa Tišmu, 205 centimetara ljevoruko krilo s kukočevskim štihom u igri.

Tako je negdašnji Dubravin predkadet nastavio nisku hrvatskih košarkaša koji su branili boje košarkaške sekcije kraljevskog kluba kao što su Dražen Petrović, Žan Tabak, Damir Mulaomerović, Mario Stojić, Marko Tomas, Bojan Bogdanović i Ante Tomić.

Riječ je o momku koji je u Madrid stigao u Dončićevim godinama, sa 13 i pol, nakon sedmog razreda osnovne škole. Svih ovih godina Boris je živio u internatu u sklopu kompleksa Ciudad Real Madrid u kojem treniraju i nogometaši ovog slavnog kluba, no sada kada je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor, živjet će odvojeno.

Svojedobno nam je pričao Boris da mu je upravo tri godine stariji Luka Dončić bio velika podrška pa i danas čuva tenisice koje mu je ovaj poklonio da u njima igra. A Boris se, na simboličan način, i našao u Lukinin tenisicama jer se vodstvo kraljevskog kluba nada da će mladi Hrvat, barem dijelom, uzletjeti poput njegova slovenskog prethodnika.

Nakon što mu je istekao juniorski staž, Real je za njega imao spreman četverogdišnji ugovor no onda je - tijekom obustave sezone radi koronavirusa - došlo do revizije svih ugovora pa tako i njegovog. Tako se Tišma obvezao Realu na sljedeće dvije godine uz mogućnost odlaska u NBA ligu i prije toga, dakako uz odštetu koja u njegovu slučaju izgleda podnošljivo.

Zanimljivo je da je Boris imao financijski izdašniju ponudu od Valencije no on je prihvatio onu od kluba u kojem je odrastao jer mu, zahvaljujući kvalitetnom kućnom odgoju, zarada u ovom času nije u prvom planu kao što to zna biti slučaj s igračima u njegovim godinama.

Nakon što je epidemija koronavirusa prekinula Prvenstvo Španjolske, Tišma se vratio u Hrvatsku gdje je cijelo vrijeme radio na sebi. Pod paskom izbornika Veljka Mršića, neko vrijeme je trenirao s reprezentativnim kandidatima, a na fizikalijama je radio u Biotreningu s Marinom Dadićem nakon čega je mjesec dana proveo u Zadru da bi trenirao pod nadzorom jednog od najboljih kondicijskih trenera u hrvatskoj košarci Jure Šanga.

Prije no što će se pridružiti seniorskoj momčadi Reala, koja je započela pripreme za novu sezonu, Boris je tjedan dana boravio u Barceloni kako bi individualno radio s bivšim španjolskim reprezentativcem Raulom Lopezom. Riječ je o bivšem NBA igraču čiju su karijeru sasjekle ozljede i koji je danas čovjek koji daje "individualne satove" jednom Rickyju Rubiju pa je Boris od istoga zacijelo imao što naučiti, posebice kada je u pitanju kontrola lopte.

Podsjećamo da je riječ o momku koji je, uz Roka Prkačina, odveo Hrvatsku do naslova kadetskih prvaka Europe. Tada, te 2018., Boris je na tom Eurobasketu zabljesnuo svojim talentom kojeg je oplemenio i sa statistikama prosječno knjiživši 18 koševa, 5 skokova i 2,7 asistencija po utakmici. Nažalost, ovogodišnji juniorski Eurobasket je otkazan pa Tišma, Prkačin, Perasović, Bošnjak i društvo nisu dobili priliku jurišati i na naslov prvaka Europe do 18 godina. No, zato će Boris u društvu Llulla, Rudyja, Randopha, Tavaresa a možda i Campazza jurišati na naslov prvaka Europe.