Veliko srce Luke Modrića: Zadarskoj bolnici donirao više od 100.000 eura

Luka Modrić, prošlogodišnji najbolji igrač svijeta, nije zaboravio na svoj rodni Zadar koji se kao i ostatak Hrvatske bori s koronavirusom. Veznjak Reala donirao je mobilni rendgen zadarskoj bolnici vrijedan 790 tisuća kuna.

– U petak je stigao ultrazvuk, sutra stiže pokretni rendgen koji ćemo staviti na COVID odjel, a za tri dana stiže stup za bronhoskopiju vrijedan milijun i 200 tisuća kuna. Do petka bi trebao stići i drugi ultrazvučni aparat. Što se tiče respiratora, stigla su dva, a do kraja tjedna trebali bi ih preuzeti još. Također do kraja tjedna dolaze nam tri anesteziološka aparata - rekao je Željko Čulina iz zadarske bolnice, a prenosi Antenazadar.

Portal 057 navodi da je Modrić od početka bio u tijeku s događajima i pitao je bolnicu što im treba. Iz bolnice su mu odgovorili da je potreban mobilni rendgen, a Modrić će danas uplatiti 790 tisuća kuna te će uređaj za mjesec i pol dana stići u Zadar.

Modrić nije jedini nogometaš koji je pomogao zadarskoj bolnici. Prije njega je Šime Vrsaljko uplatio gotovo pola milijuna kuna za kupnju dva respiratora.

U pomoć domovini uključila se i cijela nogometna reprezentacija pa su vatreni i stožer tako skupili 4,2 milijuna kuna za pomoć Zagrebu u borbi s koronavirusom te saniranju posljedica potresa.

Vatreni često pomažu one kojima koji su u nevolji, a često to rade u tajnosti pa tek dio humanitarnih akcija dospije u javnost.