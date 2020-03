Ćiro otkrio kako je ga je Milorad Pupovac pronašao i pomogao mu

Bivši hrvatski izbornik Miroslav Ćiro Blažević u Zagrebu čeka da prođe pandemija koronavirusa. Nedostaje mu izlazak u kafić i kaže da mu je teže nego kada je bio u Francuskoj u zatvoru, no radi sve što preporučuju liječnici.

- Molim boga da me ne uhvati ovo zlo, jer ja sam u rizičnoj grupi. Ako bi me stiglo, ne bih se izvukao. Bio bih gotov, sine moj. Sjedim kod kuće, dosta sam discipliniran, slušam sve što nam se preporučuje i tako se ponašam - rekao je Ćiro za Kurir.

A Zagreb je uz to pogodio i potres.

- Au, ne daj bože nikome. Ono je strašno bilo. U svakoj situaciji čovjek je sposoban nešto napraviti, skloniti se, pobjeći, nekako zaštititi, ali kod ovog zemljotresa samo sam čekao da me zidine poklope. Vjeruj mi, onako me nije ljuljalo ni na brodu.

Je li mu oštećen stan u Zagrebu?

- Imam stanove na četiri adrese, ni jednom ništa ne fali, a mnogo ih je oštećeno oko njih. Sad mi postaje jasno zašto je moj prijatelj Milorad Pupovac odlučio uzeti prostorije svoje stranke u mojoj zgradi. Kad je čuo gdje sam, i on je došao tu, pa je jednom čak morao me vaditi iz lifta. Ja se zaglavio, a inače sam klaustrofobičan, pa kad je čuo da lupam i psujem kao lud, on je prvi dotrčao da mi pomogne. Baš smo dobri, često popijemo kavu.

Tko brine o Ćiri?

- Sin! On dolazi, obilazi, donosi sve što treba i ja sam mu na svemu tome zahvalan... Čuj mene, zahvalan. Na čemu da mu zahvaljujem, pa ja sam ga stvorio, pi*ka mu materina! Koga će čuvati ako neće mene? Kad se samo sjetim kako sam ja brinuo o mojima. Odmah bih ga oslobodio jednog ili dva stana koja sam mu ostavio u nasljedstvo.