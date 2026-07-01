Lamine Yamal o odrastanju: 'Majka me rodila sa 16 godina, a otac je sakupljao stvari po ulici'

Španjolska nogometna reprezentacija uz puno je optimizma dočekala završnicu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon što su kao prvoplasirani prošli dalje, izbornik Luis de la Fuente i njegova momčad okreću se nokaut-fazi, gdje ih čeka Austrija, a u slučaju prolaska, potencijalni spektakularni dvoboj protiv Hrvatske ili Portugala.

Iako momčad djeluje stabilno nakon početnog remija sa Zelenortskim Otocima (0:0) i kasnijih uvjerljivih pobjeda nad Saudijskom Arabijom (4:0) i Urugvajem (1:0), sva su svjetla javnosti i dalje usmjerena prema jednom igraču – 18-godišnjem čudu od djeteta, Lamineu Yamalu.

Nakon što je uvodni dio turnira proveo pod oprezom zbog ozljede koja ga je spriječila da na SP stigne potpuno spreman, Yamal je potvrdio kako su ti dani iza njega. U intervjuu za El Larguero na postaji Cadena SER mlada zvijezda Barcelone jasno je dala do znanja da je spremna preuzeti odgovornost. "Sada se osjećam spremno odigrati cijelu utakmicu. Dat ću sve od sebe, želim pobijediti i pružit ću maksimum da to ostvarimo", poručio je Yamal, najavljujući svoju vjerojatnu ulogu u početnom sastavu za nadolazeći četvrtak.

Novinara Manua Carreña zanimalo je kako se tako mladić, koji je već sada globalna ikona, nosi s neprestanim pritiskom javnosti. Svakodnevni život 18-godišnjaka u kampu reprezentacije podrazumijeva gomilu djece i navijača koji ga okružuju gdje god se pojavi, tražeći fotografiju ili autogram.

Yamal je priznao da je taj proces učenja bio izazovan, ali mu pristupa s nevjerojatnom zrelošću: "Prvog dana se uvijek zaustavim, no često se susrećem s istim ljudima. Morate znati upravljati time. Ne smijete se frustrirati, ja znam tko sam i svjestan sam da je to normalan dio ovoga što radim."

Potom ga je novinar upitao osjeća li da je "ostario" prije vremena zbog golemih očekivanja koja se stavljaju na njegova leđa. Yamal je na to odgovorio prilično izravno, odbacivši ideju da mu nogomet predstavlja teret. "Ja nikada ne stavljam pritisak na sebe. Postoje ljudi koji su patili puno više", kazao je Yamal, prisjećajući se teških dana svoje obitelji: "Moja majka me rodila s 16 godina – to je pravi pritisak. Otac je morao izlaziti na ulicu i tražiti način da preživimo, skupljati stvari samo da donese hranu na stol. To je bio stvarni pritisak. Ja samo trebam istrčati na teren, igrati nogomet i usrećiti Španjolce."