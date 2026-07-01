Veliki posao na Maksimiru: Dinamo preoteo metu Hull Cityja i doveo reprezentativca

Dinamo je i službeno osigurao pojačanje u obrambenoj liniji: novi igrač "Modrih" je bh. reprezentativac Stjepan Radeljić. Zagrepčani su ga pokušali dovesti još prošloga ljeta, no tada je suradnja zapela na financijskim uvjetima Rijeke, dok ga sada dovode kao slobodnog igrača. Putem društvenih mreža klub je objavio video dobrodošlice uz poruku podrške igraču uoči njegova sljedećeg nastupa na Svjetskom prvenstvu. Naime, njegova Bosna i Hercegovina igra u šesnaestini finala, prvi put u svojoj povijesti, protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Radeljić, koji se u dresu Rijeke isprofilirao kao jedan od najpouzdanijih stopera lige, odlučio se za Maksimir unatoč interesu Hull Cityja i Slovana. Ovaj robusni branič, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo tri milijuna eura, ranije je nastupao za Šerif, Osijek i mlađe kategorije Stuttgarta. Svoju kvalitetu potvrdio je i pod vodstvom Sergeja Barbareza, upisavši važan nastup na ovogodišnjem SP-u u pobjedi nad Katarom.

Radeljić je u Rijeku stigao u ljeto 2023., a iza sebe ima vrlo produktivno razdoblje u dresu tog kluba. U posljednjoj sezoni ubilježio je 39 nastupa uz učinak od jednog gola i četiri asistencije, dok je kroz čitav dosadašnji seniorski staž sakupio 115 utakmica, postigavši šest pogodaka uz isto toliko asistencija. Prema procjenama portala Transfermarkt, trenutačna tržišna vrijednost ovog braniča doseže 2,8 milijuna eura.

Radeljić je rođen 5. rujna 1997. u mjestu Nova Bila u BiH, prve nogometne korake načinio je u Novom Travniku, nastavio u Vitezu, a potom prošao školu Zrinjskog iz Mostara gdje je igrao u kadetskom i juniorskom uzrastu. Bio je kapetan juniora Zrinjskog, s kojim je osvojio naslov prvaka i pritom trenirao sa seniorima. Dvije godine proveo je u mladoj momčadi Stuttgarta, nakon čega je sezonu i pol igrao za Osijek II i pritom debitirao i za prvi sastav. Nakon jednogodišnje epizode u Širokom Brijegu proveo je dvije i pol uspješne sezone u moldavskom Sheriffu i potom tri u Rijeci, piše Dinamo u predstavljanju svojega novog igrača.

27.05.2026., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Trening nogometasa reprezentacije BiH tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo. Photo: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U dosadašnjoj je karijeri nastupao u grupnoj fazi sva tri europska klupska natjecanja. Sa Sheriffom je ujesen 2021. godine igrao u Ligi prvaka, a sljedeće sezone u kapetanskoj ulozi vodio momčad u skupini Europa lige. Prošle sezone s Rijekom je došao do osmine finala Konferencijske lige. U dresu Sheriffa bio je trostruki prvak Moldavije, pri čemu je dvaput osvojio dvostruku krunu, a 2022. godine proglašen je najboljim obrambenim igračem moldavske lige. S Rijekom je 2025. osvojio prvenstvo i Kup. U juniorskim danima nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, dok je kasnije, u U-21 uzrastu i u seniorskoj konkurenciji, nosio dres BiH s kojom je izborio nastup na Svjetskom prvenstvu.