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SRELI SMO IH U TORONTU

VIDEO Hrvatica natjerala supruga Portugalca da odjene kockice, on priznao: 'Ubit će me prijatelji, ali Hrvatska prolazi'

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso
Foto: Tomislav Dasović
1/3
VL
Autor
Tomislav Dasović
01.07.2026.
u 19:16

U Chamber Parku, glavnom okupljalištu lokalne hrvatske zajednice, susreli smo Marijanu Barčić, podrijetlom iz Bosiljeva, i njezina supruga Larryja Cardosa, Portugalca čija je sudbina s Marijanom povezana još od 2022. godine.

Dok se Toronto priprema za jedan od najvećih nogometnih događaja u svojoj povijesti, atmosferu uoči ogleda šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala najbolje oslikava jedan bračni par iz predgrađa koji će utakmicu dočekati u prilično "podijeljenom" domu. U Chamber Parku, glavnom okupljalištu lokalne hrvatske zajednice, susreli smo Marijanu Barčić, podrijetlom iz Bosiljeva, i njezina supruga Larryja Cardosa, Portugalca čija je sudbina s Marijanom povezana još od 2022. godine.

Kako nam otkriva Larry, njihov susret bio je prava igra sudbine. Naime, upoznali su se sasvim slučajno kod zajedničkog prijatelja gdje je on došao postaviti mu slike na zid. Danas, četiri godine kasnije, u sretnom su braku, a prepreka im nije ni to što će u noći s četvrtka na petak navijati za dvije suparničke momčadi. "Ja sam mu rekla da mora nositi hrvatsku majicu, a on je ovih dana nosio sve hrvatsko. Ipak, rekao je da za vrijeme utakmice neće", uz osmijeh nam priča Marijana, dok Larry spremno priznaje da će srce ipak vući na drugu stranu, iako prema Hrvatskoj gaji ogromne simpatije.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Zanimljivo, Portugalac ne krije da je Hrvatska za njega više od običnog suparnika. Iako je nekada navijao za Portugal i Njemačku, krajem 90-ih postao je očaran hrvatskom reprezentacijom. "Oni igraju s takvim srcem i predanošću da sam njima zamijenio navijanje za Njemačku. Čak i kada izgube, oni slave. Ta strast je nešto što mi danas nedostaje kod Portugala", iskreno priznaje Portugalac.

Bez dlake na jeziku govorio je za Večernji list i o drugim temama, pa i o legendarnom napadaču Cristianu Ronaldu. "To je osjetljiva tema, nisam njegov fan. Moj najdraži igrač je Luis Figo, on mu je i dao broj 7. Taj broj ide s nečim posebnim, a ne s egoizmom. Da bi nosio taj broj i bio legenda, moraš imati više od statistika", kazuje naš sugovornik, koji se ipak nada da će protiv Hrvatske Ronaldo iskoristiti svoju nogometnu inteligenciju i otvoriti prostor suigračima.

Dok se u njihovoj kuhinji spremaju jela za posjetitelje parka, Marijana priznaje da je atmosfera u gradu nevjerojatna. "Puno je ljudi, gužve su posvuda, svi su sretni i zadovoljni. Posebna je atmosfera", kazuje Marijana našem novinaru Tomislavu Dasoviću. Nažalost, na stadion ipak neće ići. Cijene ulaznica, koje se kreću od vrtoglavih 3.000 do čak 30.000 dolara, čine odlazak na tribine gotovo nemogućom misijom za simpatični bračni par.

Na kraju ih je novinar Dasović pitao i za prognozu. Marijana je kratka i jasna – vjeruje u pobjedu Hrvatske od 2:1. Iznenađujuće, suprug joj daje za pravo. "Znam da će me prijatelji vjerojatno 'ubiti' zbog ovoga, ali mislim da Hrvatska prolazi", zaključio je Larry, koji je predvidio ili 2:1 za naše ili dramatičan rasplet nakon jedanaesteraca.

FOTO Ovo su najsmješniji memovi sa SP-a: Na tapeti se našla i Hrvatska
Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Portugal Marijana Barčić

Komentara 4

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Avatar drug Joža
drug Joža
19:28 01.07.2026.

Kockice? Koliko si imala iz matematike?

IC
ICCO
19:22 01.07.2026.

S obzirom da je i duplo lakši opravdana je njegova odluka da posluša zapovijed.

Avatar arba_arba
arba_arba
20:07 01.07.2026.

….još od 2022- ma dajte

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