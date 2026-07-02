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VIDEO Bolesni dječaci uzvratili vatrenima na podršci, pogledajte ove emotivne poruke

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.07.2026.
u 20:57

Sada su bolesni dječaci uzvratili podrškom za vatrene u susretu protiv Portugala, a poruku možete pogledati u videu koji nam je poslan

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković nedavno je uputio videoporuku podrške DMD dječacima koji se bore da im HZZO odobri terapiju givinostat. Budući da su veliki navijači Vatrenih, Livakovićeve riječi posebno su ih dirnule, a njihove obitelji poručuju kako im ovakva podrška daje dodatnu snagu u borbi koja traje već mjesecima

Također, sada su bolesni dječaci uzvratili podrškom za vatrene u susretu protiv Portugala, a poruku možete pogledati u videu koji nam je poslan. 

Podsjetimo, Duchenneova mišićna distrofija (DMD) rijetka je nasljedna bolest koja uzrokuje postupno propadanje i slabljenje mišića. Najčešće pogađa dječake već u ranom djetinjstvu, a prvi znakovi bolesti obično su otežano hodanje, učestali padovi i poteškoće pri ustajanju. Zbog progresivne prirode bolesti, pravodobna terapija može imati ključnu ulogu u očuvanju kvalitete života oboljele djece.
Ključne riječi
Dominik Livaković SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

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