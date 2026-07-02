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PODRŠKA VATRENIMA

VIDEO Sreli smo najvatreniju hrvatsku navijačicu: 'Šaljemo Ronalda u mirovinu, Georgina neka plače'

Večernji list
Autori: Večernji.hr, Tomislav Dasović
02.07.2026.
u 20:37

Marineli ovo nije prva utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu, prva koju je gledala između Hrvatske i Engleske nije prošla najbolje za vatrene.

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u jedan sat iza ponoći igra prvu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Utakmica se igra na BMO Field Stadionu u Torontu, a protivnik vatrenih bit će selekcija Portugala. Hrvatski navijači već su se polako počeli skupljati u Torontu uoči utakmice gdje je organizirana velika povorka prema stadionu.

U najvećem kanadskom gradu, naš reporter Tomislav Dasović sreo je navijačicu Hrvatske - Marinelu iz Zagreba.

Koliko ste dugo ovdje?

- Dva dana, stigla sam sa sestrom i s kumom.

Jeste gledali još koju utakmicu?

- Da, bila sam u Dallasu... Nažalost izgubili smo protiv Engleske, ali zato se danas nadam pobjedi nad Portugalom i da će naši momci biti najbolji.

Kako ste zadovoljni sa svime što ste do sada doživjeli?

- Jako sam zadovoljna, volim nogomet, pratim ga. Nadam se da će hrvatska reprezentacija daleko dogurati.

Najdraži igrač u našoj reprezentaciji?

- Ja volim više ove stare neke tako da neka ostane tajna.

Marinela iz Zagreba najavila utakmicu Hrvatske i Portugala

Prognoza rezultata?

- 2:1 za Hrvatsku.

Znači šaljemo Ronalda u mirovinu?

- Točno! I Georgina neka plače.

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Portugalska nogometna reprezentacija Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo SP 2026. NAVIJAČICA hrvatska nogometna reprezentacija

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