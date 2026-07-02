VIDEO Sreli smo najvatreniju hrvatsku navijačicu: 'Šaljemo Ronalda u mirovinu, Georgina neka plače'

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u jedan sat iza ponoći igra prvu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Utakmica se igra na BMO Field Stadionu u Torontu, a protivnik vatrenih bit će selekcija Portugala. Hrvatski navijači već su se polako počeli skupljati u Torontu uoči utakmice gdje je organizirana velika povorka prema stadionu.
U najvećem kanadskom gradu, naš reporter Tomislav Dasović sreo je navijačicu Hrvatske - Marinelu iz Zagreba.
Koliko ste dugo ovdje?
- Dva dana, stigla sam sa sestrom i s kumom.
Jeste gledali još koju utakmicu?
- Da, bila sam u Dallasu... Nažalost izgubili smo protiv Engleske, ali zato se danas nadam pobjedi nad Portugalom i da će naši momci biti najbolji.
Kako ste zadovoljni sa svime što ste do sada doživjeli?
- Jako sam zadovoljna, volim nogomet, pratim ga. Nadam se da će hrvatska reprezentacija daleko dogurati.
Najdraži igrač u našoj reprezentaciji?
- Ja volim više ove stare neke tako da neka ostane tajna.Marinela iz Zagreba najavila utakmicu Hrvatske i Portugala
Prognoza rezultata?
- 2:1 za Hrvatsku.
Znači šaljemo Ronalda u mirovinu?
- Točno! I Georgina neka plače.