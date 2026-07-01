Veliki Harry Kane nadmašio besmrtnog Pelea: Engleski kapetan ušao u povijest

Nije bilo ni približno lako koliko se očekivalo, ali Engleska je u Atlanti ipak apsolvirala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Afrička reprezentacija, koja se na ovom turniru prvi put u svojoj povijesti plasirala u nokaut-fazu SP-a, držala je vodstvo do 75. minute dvoboja šesnaestine finala, no momčad Thomasa Tuchela se preko svojeg kapetana i najboljeg strijelca u povijesti Harryja Kanea vratila u susret i preokrenula ga u samoj završnici. Do ove utakmice Engleska je samo jednom pobijedila utakmicu na Svjetskom prvenstvu kad je prva primila gol, bilo je to finale Svjetskog prvenstva 1966. protiv Zapadne Njemačke, kad su Englezi osvojili svoj dosad jedini naslov.

Nije moglo gore krenuti za Englesku, a Kongo je imao start iz snova. Već u sedmoj minuti dvoboja stoper Chancel Mbemba je dugom loptom na lijevu stranu pronašao krilnog napadača Elchea, Briana Cipengu, koji je odlično primio loptu, vrlo brzo udarcem iznenadio engleskog vratara Jordana Pickforda pucajući u bližu vratnicu te postigao pogodak koji je šokirao cijeli stadion, ali i nogometni svijet.

Englezi su u prvih 20-ak minuta dvoboja djelovali izgubljeno, ali su nakon prve pauze za osvježenje istrčali preporođeno na teren te nizali priliku za prilikom. Tu se iskazao vratar Konga, Lionel Mpasi, koji je zbog svojeg niza čudesnih obrana u ovom dvoboju na društvenim mrežama dobio nadimak 'Lionel Messi'. Uz to su i više puta braniči Konga čistili loptu s gol-crte. Engleska je vršila pravu 'paljbu' pred vratima, ali lopta jednostavno nije htjela u gol.

Međutim, to ovu momčad nije obeshrabrilo, a konce je preuzeo čudesni Harry Kane. Prvo je u 75. minuti centaršut Anthonyja Gordona glavom pretvorio u pogodak, da bi u 86. minuti, opet na asistenciju Gordona, primio loptu na rubu kaznenog prostora, sam si otvorio prostor, te silovitim udarcem pod gredu matirao Mpasija. Time je Kane postigao svoj 13. pogodak na SP-ima, čime je pretekao legendarnog Pelea! Isto tako, ovo mu je 72. pogodak ove sezone u svim natjecanjima. Jedini igrač koji je zabio više golova u natjecateljskoj sezoni u povijesti nogometa je Lionel Messi.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Harry Kane celebrates after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs Photo: Paul Childs/REUTERS Foto: Paul Childs/REUTERS

- Osjećaj je čudesan, koja luda utakmica! Igrali smo protiv vrlo organizirane momčadi. Vratar im je branio nevjerojatno, a mi smo samo nastavili napadati taj kamen i na kraju ga probili. Nisam ja jedini junak, svi smo mi ovdje junaci u momčadi na svoj način. Ovo je napadački naša najbolja utakmica na turniru. Nije lako biti igrač Engleske, nekad kad pobijediš u ovim utakmicama u kojima se očekuje od tebe pobjeda, igrači ne slave toliko koliko bi trebali, pa sam zato okupio suigrače i rekao im da nakon pobjede uživaju s navijačima. Bit će nam teško u idućoj utakmici protiv Meksika - rekao je Kane.

Kao što je Kane već i sam dao natuknuti, Engleska u osmini finala ide na noge nezaustavljivom domaćinu Meksiku, i to na kultnom Azteca stadionu na više od dvije tisuće metara nadmorske visine, gdje će Thomasa Tuchela i njegove momke čekati paklena atmosfera i težak zadatak.