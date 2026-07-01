Ivković je glavna vijest u BiH nakon onog što je rekao o izborniku Barbarezu

Uoči večerašnjeg spektakla u San Franciscu, gdje nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra povijesnu utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država (02:00 po našem vremenu), atmosfera u susjedstvu je na vrhuncu. Glavna tema razgovora, osim same taktike, postale su riječi poznatog hrvatskog nogometnog analitičara Tomislava Ivkovića. Bivši vratar nije štedio pohvale na račun bh. izbornika Sergeja Barbareza, a njegove izjave za HRT izazvale su veliku pozornost u cijeloj regiji.

Ivković smatra kako Barbarez nije klasičan profil trenera, već figura koja svojim karakterom drastično mijenja kulturu reprezentacije. "Barbarez nije samo trener ili izbornik, on je frajer! On je iznimno inteligentan čovjek koji je iza sebe imao vrhunsku karijeru u Njemačkoj. Kada gledate kako vodi ekipu, primjećujete da je njegova mirnoća zarazna. Ne stvara nepotreban pritisak ni na igrače ni na okolinu", poručio je Ivković.

Analitičar je naglasio kako je BiH nakon dugog razdoblja lutanja napokon pronašla pravi smjer i formirala respektabilnu momčad. "Stvorili su bazu s mladim, potentnim igračima koji mogu graditi bolju budućnost. Budući da u samoj BiH trenutačno nema toliki broj talenata, krenuli su putem Hrvatske – traže svoje igrače koji su dugo godina u inozemstvu kako bi osnažili reprezentaciju i podigli je na razinu koju svi mi u ovom okruženju priželjkujemo", zaključio je Ivković.

Da podsjetimo, kada je Sergej Barbarez u travnju 2024. godine preuzeo klupu reprezentacije Bosne i Hercegovine, odluka Nogometnog saveza BiH izazvala je brojne reakcije. Legendarni kapetan Zmajeva stigao je na mjesto izbornika bez ijednog dana trenerskog iskustva, ali s ogromnim autoritetom koji je godinama gradio kao jedan od omiljenijih nogometaša u povijesti reprezentacije. Danas, više od dvije godine kasnije, Barbarez je čovjek koji je ostvario ono što se mnogima činilo gotovo nemogućim – odveo je Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo i vratio reprezentaciji vjeru u velike domete. Put do tog trenutka bio je sve samo ne jednostavan.

Barbarez je rođen u Mostaru, u obitelji oca Srbina i majke poluhrvatice-polubošnjakinje. Ratne okolnosti početkom 1990-ih promijenile su tijek njegova života. Godine 1991. tijekom posjeta ujaku u Njemačkoj trebao je ostati samo dva tjedna, no zbog izbijanja rata povratak kući više nije bio moguć. Taj neplanirani ostanak postao je početak njegova nogometnog puta u inozemstvu. U Njemačkoj je izgradio veliku karijeru i postao jedna od ikona tamošnjeg nogometa. Najdublji trag ostavio je u Hamburgeru SV, gdje je stekao status klupske legende, a u sezoni 2000./2001. završio je kao najbolji strijelac Bundeslige.

Iako je najveći dio karijere proveo izvan domovine, Barbarez nikada nije skrivao koliko mu znači Bosna i Hercegovina. Za reprezentaciju je nastupao od njezinih prvih godina, a kao kapetan postao je simbol borbenosti, karaktera i ponosa. Upravo je te vrijednosti pokušao vratiti kada je preuzeo reprezentaciju. Mnogi su sumnjali jer iza sebe nije imao trenersko iskustvo, no Barbarez je vjerovao u vlastitu viziju. Nije želio samo mijenjati taktiku, nego promijeniti mentalitet momčadi. Vrhunac njegova dosadašnjeg mandata stigao je u Zenici, u utakmici koja će ostati zapisana u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa. Nakon velike drame, produžetaka i raspucavanja jedanaesteraca, BiH je svladala Italiju i izborila plasman na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon Brazila 2014. godine. U noći sa srijede na četvrtak ima priliku ispisati nove stranice povijesti nogometa u Bosni i Hercegovini, a na tom mu putu sada stoje favorizirane Sjedinjene Američke Države.