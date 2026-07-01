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OZBILJNA CIFRA

Uoči utakmice s Portugalom potvrđen veliki transfer Vuškovića

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
ISSEI KATO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 17:30

Premijerligaš iz Brightona za mladog hrvatskog reprezentativca platit će 53 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatne bonuse i klauzulu o budućoj prodaji

Hrvatski stoper Luka Vušković (19) na korak je do velikog transfera. Tottenham će ga prodati Brightonu, a posao je, prema informacijama nogometnog insajdera Fabrizija Romana, praktički zaključen.

Brighton & Hove Albion za mladog hrvatskog reprezentativca platit će 53 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatne bonuse i klauzulu o budućoj prodaji, pa bi ukupni paket mogao narasti do gotovo 60 milijuna eura.

Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka prošlog ljeta u transferu vrijednom oko 11 milijuna eura, ali nikada nije upisao službeni nastup za londonski klub. U razvoju su ga slali na posudbe – najprije u belgijski Westerlo, a zatim i u poljski Radomiak.

Jedini nastup za Spurse imao je u pripremnoj utakmici protiv Readinga, gdje je u svega osam minuta uspio ostaviti snažan dojam golom i asistencijom.

Pravi iskorak dogodio se tijekom posudbe u Hamburgeru, gdje je Vušković eksplodirao i skrenuo pažnju europske javnosti. U 30 nastupa u svim natjecanjima zabio je šest pogodaka, izborio mjesto u idealnoj postavi lige te mu je tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, narasla do 60 milijuna eura, što ga je svrstalo među najtraženije mlade stopere u Europi.

Tottenham je tijekom ljeta odbijao nekoliko ponuda, no Brighton nije odustajao i na kraju je uspio osigurati potpis hrvatskog braniča.

Vušković se trenutačno nalazi u Sjevernoj Americi s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.
Ključne riječi
SP nogomet transferi

Komentara 1

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OS
Ostrež
17:59 01.07.2026.

S konja na magarca, skužili su da mali nije baš takva kvaliteta kak se po novinama pretjerivalo

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