Uoči utakmice s Portugalom potvrđen veliki transfer Vuškovića

Hrvatski stoper Luka Vušković (19) na korak je do velikog transfera. Tottenham će ga prodati Brightonu, a posao je, prema informacijama nogometnog insajdera Fabrizija Romana, praktički zaključen.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣



£46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed.



💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Brighton & Hove Albion za mladog hrvatskog reprezentativca platit će 53 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatne bonuse i klauzulu o budućoj prodaji, pa bi ukupni paket mogao narasti do gotovo 60 milijuna eura.

Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka prošlog ljeta u transferu vrijednom oko 11 milijuna eura, ali nikada nije upisao službeni nastup za londonski klub. U razvoju su ga slali na posudbe – najprije u belgijski Westerlo, a zatim i u poljski Radomiak.

Jedini nastup za Spurse imao je u pripremnoj utakmici protiv Readinga, gdje je u svega osam minuta uspio ostaviti snažan dojam golom i asistencijom.

Pravi iskorak dogodio se tijekom posudbe u Hamburgeru, gdje je Vušković eksplodirao i skrenuo pažnju europske javnosti. U 30 nastupa u svim natjecanjima zabio je šest pogodaka, izborio mjesto u idealnoj postavi lige te mu je tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, narasla do 60 milijuna eura, što ga je svrstalo među najtraženije mlade stopere u Europi.

Tottenham je tijekom ljeta odbijao nekoliko ponuda, no Brighton nije odustajao i na kraju je uspio osigurati potpis hrvatskog braniča.

Vušković se trenutačno nalazi u Sjevernoj Americi s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.