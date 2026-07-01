Novi igrač Bayerna odabirom broja rasplakao navijače: Javio mu se i Ivan Perišić

Zvijezda marokanske reprezentacija Isamel Saibari novi je igrač Bayerna. 25-godišnji ofenzivac koštao je bavarskog diva velikih 55 milijuna eura, a dolazi iz nizozemskog prvaka PSV-a. Saibari je možda čak i prvo ime svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvo, zabio je tri pogotka u četiri utakmice za momčad koja je pobjedom protiv Nizozemske ušla u osminu finala Mundijala.

Saibari je već i odabrao broj koji će nositi u dresu Bayerna. Na leđima će mu ispod imena stajati broj 34, a ima vrlo poseban i emotivan razlog zašto ga je odabrao. Njegov prijatelj Adbelhak nosio je taj broj igrajući za Ajax protiv Werdera iz Bremena kada se srušio na travnjaku. Od tada ne može se kretati bez pomoći, a Saibari je u njegovu čast uzeo isti broj.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poruku svom bivšem suigraču uputio je i hrvatski reprezentativac te igrač PSV-a Ivan Perišić. Jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena na Instagram storyju mu je kratko poručio: "Puno sreće, prijatelju moj".

Perišić i sam poznaje težinu i pritisak koji dolaze uz Bayernov dres budući da je u tom klubu proveo jednu sezonu. Inter ga je posudio Bavarcima za sezonu 2019./20. te je odigrao 35 utakmica i zabio osam, a namjestio deset golova.