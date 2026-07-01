Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Senegal šokirao Belgiju, rano poveli 1:0
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI SUIGRAČI

Novi igrač Bayerna odabirom broja rasplakao navijače: Javio mu se i Ivan Perišić

FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
01.07.2026.
u 22:04

Saibari je već i odabrao broj koji će nositi u dresu Bayerna. Na leđima će mu ispod imena stajati broj 34, a ima vrlo poseban i emotivan razlog zašto ga je odabrao

Zvijezda marokanske reprezentacija Isamel Saibari novi je igrač Bayerna. 25-godišnji ofenzivac koštao je bavarskog diva velikih 55 milijuna eura, a dolazi iz nizozemskog prvaka PSV-a. Saibari je možda čak i prvo ime svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvo, zabio je tri pogotka u četiri utakmice za momčad koja je pobjedom protiv Nizozemske ušla u osminu finala Mundijala.

Saibari je već i odabrao broj koji će nositi u dresu Bayerna. Na leđima će mu ispod imena stajati broj 34, a ima vrlo poseban i emotivan razlog zašto ga je odabrao. Njegov prijatelj Adbelhak nosio je taj broj igrajući za Ajax protiv Werdera iz Bremena kada se srušio na travnjaku. Od tada ne može se kretati bez pomoći, a Saibari je u njegovu čast uzeo isti broj.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute

Poruku svom bivšem suigraču uputio je i hrvatski reprezentativac te igrač PSV-a Ivan Perišić. Jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena na Instagram storyju mu je kratko poručio: "Puno sreće, prijatelju moj".

Perišić i sam poznaje težinu i pritisak koji dolaze uz Bayernov dres budući da je u tom klubu proveo jednu sezonu. Inter ga je posudio Bavarcima za sezonu 2019./20. te je odigrao 35 utakmica i zabio osam, a namjestio deset golova.
Ključne riječi
broj Ivan Perišić Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
nogometna prošlost

Nepoznata priča o izborniku: 'Igrači su htjeli štrajkati, a Dalić je izgovorio samo jednu rečenicu'

Dalić je nogometni put započeo u rodnom Livnu, u Troglavu, a igračku karijeru kasnije je gradio kroz nekoliko klubova bivše Jugoslavije i Hrvatske. U više navrata nosio je dres splitskog Hajduka, a igrao je i za vinkovačku Cibaliju, podgoričku Budućnost, mostarski Velež te varaždinski Varteks, klub u kojem je ostavio i najdublji trag te se kasnije vratio u drugačijoj ulozi.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!