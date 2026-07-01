Nepoznata priča o izborniku: 'Igrači su htjeli štrajkati, a Dalić je izgovorio samo jednu rečenicu'

Priča iz nogometne prošlosti ponovno je spojila dva današnja izbornika – hrvatskog Zlatka Dalića i bosanskohercegovačkog Sergeja Barbareza. Iako danas vode suparničke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, njihov se put nakratko isprepleo u Mostaru, u dresu Veleža. O tom razdoblju za Sportal je govorio tadašnji direktor kluba Dragomir Okuka, prisjetivši se vremena kada su obojica tek gradila svoje karijere i karakter.

Govoreći o Daliću, Okuka je naglasio njegov odnos prema radu i profesionalnost koju je pokazivao i u teškim klupskim okolnostima. "Velež je bio i ostao veliki klub, a to dokazuje i činjenica da su Zlatko Dalić i Sergej Barbarez bili dio te priče. Dalića smo doveli iz podgoričke Budućnosti. Bio je skroman, lijepo odgojen i kulturan mladić. Odgojen u svakom smislu", rekao je Okuka. Pojasnio je da Dalić tada nije bio standardni prvotimac, no bio je, kaže Okuka, nevjerojatan profesionalac.

Za razliku od njega, Barbarez je bio dijete kluba koje je vrlo rano skrenulo pažnju na sebe, ali i ubrzo krenulo putem inozemne karijere. “Barbarez je bio mladić iz naše omladinske škole. Mostarac koji je 1990. godine potpisao petogodišnji stipendijski ugovor. Međutim, iste godine otišao je na probu u Njemačku i tamo ostao. Napravio je sjajnu karijeru u Bundesligi i bio najbolji strijelac”, ispričao je Okuka.

Prisjetio se i razdoblja u kojem je klub bio suočen s financijskim problemima te napetom atmosferom u gradu. “Bilo je to teško vrijeme, pobijedile su nacionalne stranke u Mostaru, već se osjetila jedna teška atmosfera, a mi smo bili komunistički klub. Bila je nestašica novca. Igrači su željeli štrajkati, a Dalić, koji je bio uvijek skroman, došao je i rekao: ‘Šefe, ja neću štrajkati, ja bih trenirao.’”

Da podsjetimo, Dalić je nogometni put započeo u rodnom Livnu, u Troglavu, a igračku karijeru kasnije je gradio kroz nekoliko klubova bivše Jugoslavije i Hrvatske. U više navrata nosio je dres splitskog Hajduka, a igrao je i za vinkovačku Cibaliju, podgoričku Budućnost, mostarski Velež te varaždinski Varteks, klub u kojem je ostavio i najdublji trag te se kasnije vratio u drugačijoj ulozi.

U Varteksu je nakon igračke karijere ostao kao dio stručnog stožera i upravljačke strukture, a potom je samostalno krenuo trenerskim putem. Vodio je Rijeku, albanski Dinamo Tiranu, s kojim je osvojio Superkup, te Slaven Belupo. Slijedio je odlazak na Bliski istok, gdje je radio u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pritom osvajajući trofeje s klubovima poput Al-Hilala i Al-Aina. Na klupu hrvatske reprezentacije stigao je 2017. godine, a već godinu kasnije ostvario povijesni uspjeh – srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, kojem je 2022. u Kataru dodana i bronca.