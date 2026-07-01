Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO OD 22:00 Belgija i Senegal u borbi za osminu finala, izašli su sastavi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORTUGALSKA LEGENDA

Može li Ronaldo protiv Hrvatske srušiti prokletstvo koje ga proganja čak 20 godina

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
01.07.2026.
u 21:09

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena nikada u karijeri nije zabio gol u eliminacijskim utakmicama Svjetskog prvenstva

Portugal protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva otvara novo poglavlje u karijeri Cristiana Ronalda – možda i posljednju priliku da prekine nevjerojatan niz bez pogotka u nokaut fazi Mundijala. Prema pisanju Marka Doylea za GOAL.com, jedan od najboljih nogometaša svih vremena nikada u karijeri nije zabio gol u eliminacijskim utakmicama Svjetskog prvenstva, iako je istodobno ispisao povijest kao prvi igrač koji je pogodio na čak šest različitih Mundijala.

Na turniru 2026. Ronaldo je ponovno bio u fokusu – nakon dva gola Uzbekistanu i uzvika „I’m back!“, činilo se da se vratio u formu. Ipak, u susretima protiv DR Konga i Kolumbije ostao je bez pogotka, a Portugal je nakon remija 0:0 s Kolumbijom u Miamiju skupinu završio tek na drugom mjestu. Sada ga čeka Hrvatska predvođena Lukom Modrićem – reprezentacija koja, kako se navodi u analizi, možda više nije u vrhuncu snage, ali i dalje je opasna u nokaut-fazi velikih natjecanja.

Ronaldo je na Svjetskim prvenstvima kroz godine prolazio različite scenarije – od kontroverzi do razočaranja i trenutaka kada je bio daleko od svog najboljeg izdanja u najvažnijim utakmicama. Na svom prvom Mundijalu 2006. u Njemačkoj upisao je tek jedan pogodak, i to iz jedanaesterca protiv Irana, dok je Portugal stigao do četvrtog mjesta. Tada je, kao mladi krilni igrač, više bio u fokusu zbog kontroverzi nego golova.

Nakon ispadanja od Španjolske 2010. godine, tadašnji kapetan Ronaldo nije skrivao razočaranje. “Osjećam se potpuno potišteno, frustrirano, nevjerojatno sam tužan", kazao je nakon poraza u četvrtfinalu od Španjolske rezultatom 0:1. U Brazilu 2014. Portugal je ispao već u skupini, a Ronaldo je bio daleko od optimalne forme, iako je u završnici kvalifikacija praktički sam nosio momčad. Četiri godine kasnije u Rusiji 2018. započeo je spektakularno hat-trickom protiv Španjolske (3:3), no u nokaut-fazi ponovno nije zabio, a Portugal je ispao od Urugvaja u osmini finala. U Kataru 2022. situacija je dodatno eskalirala kada je izgubio status startera u završnici turnira, a Portugal je ispao od Maroka u četvrtfinalu. Turnir je završio s tek jednim pogotkom iz jedanaesterca, uz poruke da je i dalje posvećen reprezentaciji unatoč kritikama.

U aktualnom turniru Ronaldo je ponovno dio momčadi Roberta Martíneza, ali uz sve više pitanja može li uopće zablistati u nokaut-fazi. Dok je protiv slabijih protivnika pokazao da još uvijek može biti učinkovit, ključni test tek slijedi – protiv Hrvatske. U analizi GOAL-a ističe se da je Portugal u skupini pokazao oscilacije, uključujući i remi bez golova protiv Kolumbije, dok je Ronaldo i dalje tražio kontinuitet u igri. S druge strane, Hrvatska u ovaj dvoboj ulazi kao taktički disciplinirana i iskusna reprezentacija, koja je u posljednjim velikim turnirima redovito igrala završnice i pokazala otpornost u eliminacijskim utakmicama. Upravo će dvoboj s Hrvatskom biti test može li Ronaldo konačno prekinuti niz od osam utakmica bez pogotka u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Hrvatski navijači nadaju se da ne.

FOTO Ovo su najsmješniji memovi sa SP-a: Na tapeti se našla i Hrvatska
FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
1/29
Ključne riječi
Cristiano Ronaldo SP 2026. svjetsko prvenstvo Portugal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!