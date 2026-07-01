Može li Ronaldo protiv Hrvatske srušiti prokletstvo koje ga proganja čak 20 godina

Portugal protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva otvara novo poglavlje u karijeri Cristiana Ronalda – možda i posljednju priliku da prekine nevjerojatan niz bez pogotka u nokaut fazi Mundijala. Prema pisanju Marka Doylea za GOAL.com, jedan od najboljih nogometaša svih vremena nikada u karijeri nije zabio gol u eliminacijskim utakmicama Svjetskog prvenstva, iako je istodobno ispisao povijest kao prvi igrač koji je pogodio na čak šest različitih Mundijala.

Na turniru 2026. Ronaldo je ponovno bio u fokusu – nakon dva gola Uzbekistanu i uzvika „I’m back!“, činilo se da se vratio u formu. Ipak, u susretima protiv DR Konga i Kolumbije ostao je bez pogotka, a Portugal je nakon remija 0:0 s Kolumbijom u Miamiju skupinu završio tek na drugom mjestu. Sada ga čeka Hrvatska predvođena Lukom Modrićem – reprezentacija koja, kako se navodi u analizi, možda više nije u vrhuncu snage, ali i dalje je opasna u nokaut-fazi velikih natjecanja.

Ronaldo je na Svjetskim prvenstvima kroz godine prolazio različite scenarije – od kontroverzi do razočaranja i trenutaka kada je bio daleko od svog najboljeg izdanja u najvažnijim utakmicama. Na svom prvom Mundijalu 2006. u Njemačkoj upisao je tek jedan pogodak, i to iz jedanaesterca protiv Irana, dok je Portugal stigao do četvrtog mjesta. Tada je, kao mladi krilni igrač, više bio u fokusu zbog kontroverzi nego golova.

Nakon ispadanja od Španjolske 2010. godine, tadašnji kapetan Ronaldo nije skrivao razočaranje. “Osjećam se potpuno potišteno, frustrirano, nevjerojatno sam tužan", kazao je nakon poraza u četvrtfinalu od Španjolske rezultatom 0:1. U Brazilu 2014. Portugal je ispao već u skupini, a Ronaldo je bio daleko od optimalne forme, iako je u završnici kvalifikacija praktički sam nosio momčad. Četiri godine kasnije u Rusiji 2018. započeo je spektakularno hat-trickom protiv Španjolske (3:3), no u nokaut-fazi ponovno nije zabio, a Portugal je ispao od Urugvaja u osmini finala. U Kataru 2022. situacija je dodatno eskalirala kada je izgubio status startera u završnici turnira, a Portugal je ispao od Maroka u četvrtfinalu. Turnir je završio s tek jednim pogotkom iz jedanaesterca, uz poruke da je i dalje posvećen reprezentaciji unatoč kritikama.

U aktualnom turniru Ronaldo je ponovno dio momčadi Roberta Martíneza, ali uz sve više pitanja može li uopće zablistati u nokaut-fazi. Dok je protiv slabijih protivnika pokazao da još uvijek može biti učinkovit, ključni test tek slijedi – protiv Hrvatske. U analizi GOAL-a ističe se da je Portugal u skupini pokazao oscilacije, uključujući i remi bez golova protiv Kolumbije, dok je Ronaldo i dalje tražio kontinuitet u igri. S druge strane, Hrvatska u ovaj dvoboj ulazi kao taktički disciplinirana i iskusna reprezentacija, koja je u posljednjim velikim turnirima redovito igrala završnice i pokazala otpornost u eliminacijskim utakmicama. Upravo će dvoboj s Hrvatskom biti test može li Ronaldo konačno prekinuti niz od osam utakmica bez pogotka u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Hrvatski navijači nadaju se da ne.