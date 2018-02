Veliko pojačanje: Brončana sa SP-a odlučila se za Hrvatsku!

Polufinalistica s Olimpijskih igara u Riju 2016. Nikita Glasnović (23) postala je nova članica splitskog taekwondo kluba Marjan i hrvatska reprezentativka.

Na Svjetskom prvenstvu održanom prošle godine u južnokorejskom Muzu Nikita Glasnović osvojila je brončanu medalju (do 57 kg) za Švedsku, a na prelazak u reprezentaciju Hrvatske odlučila se jer je bila nezadovoljna uvjetima i potporom koju je dobivala u toj zemlji.

Obraćajući se novinarima nova članica Marjana kazala je kako je taekwondo u Hrvatskoj na višem nivou i da joj se ostvarila želja da dođe u Split i tu postane još bolja taekwondašica.

- U Švedsku ljudi odlazi radi posla, no kada je sport u pitanju i treninzi, onda je puno bolje u Hrvatskoj, jer ja u svom bivšem klubu nisam imala mogućnosti toliko trenirati kao ovdje - istaknula je Nikita Glasnović.

Po ocu je Zagrepčanka, po majci, iako rođenoj u Švedskoj, je Hercegovka, a uz Split je vežu lijepe uspomene s ljetovanja. Upitana što očekuje u novom klubu s obzirom da su tu stasale svjetski poznate sestre Ana i Lucija Zaninović, koje su sada na porodiljnom dopustu, Glasnović je odgovorila kako misli da će biti bolja od njih s obzirom na svoju tehniku i taktiku.

- Nadam se da ću osvojiti više medalja i biti uspješna na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje mi je cilj medalja. Dolaskom u Split sam dobila mir, a to sam najviše trebala jer to nisam imala u Švedskoj. Ovdje imam mir da mogu trenirati, da osjetim podršku - kazala je.

- U situaciji kada mladi odlaze iz zemlje u potrazi za boljim uvjetima, po prvi puta u povijesti splitskog sporta događa se da jedna sportašica u najboljim godinama, potpuno afirmirana, dolazi u Hrvatsku i u naš klub. Aktualna je polufinalistica olimpijskih igara iz Rija te aktualna osvajačica svjetske i europske medalje. Trenutno je trećeplasirana na olimpijskim ranglistama s koje će šest najboljih koncem sljedeće godine potvrditi olimpijsku normu - kazao je tajnik kluba Sandro Deak.

Podsjetio je kako je na Europskom prvenstvu u Bakuu 2014. godine bila brončana, a na EP 2016. godine u Montreuaxu je napredovala do srebrne medalje, dok je na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2017. godine osvojila brončano odličje. Sve to u kategoriji do 57 kilograma, gdje je i najveća taekwondo zvijezda današnjice Britanka Jade Jones, koja ima dva olimpijska zlata iz Londona i Rija.

Deak je napomenuo da Nikitu Glasnović ove godine čeka Europsko prvenstvo, četiri Grand Prix turnira, President Cup i još nekoliko G1 i G2 turnira gdje može dodatno učvrstiti svoje treće mjesto koje bi joj jamčilo plasman u Tokio na Olimpijske igre 2020. godine.