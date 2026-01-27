Naši Portali
BUNDESLIGA

Kramarić upisao novu asistenciju u pobjedi Hoffenheima, Leipzig kiksao

DFB Cup - First Round - Hansa Rostock v TSG 1899 Hoffenheim
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.01.2026.
u 23:27

U Bundesligi je ostala još jedna odgođena utakmica, a Hamburg i Bayer Leverkusen preostalu utakmicu 17. kola igraju 4. ožujka.

U zaostalim utakmicama Njemačke lige, koje su odgođene sredinom siječnja zbog oštre zime na sjeveru Njemačke, Hoffenheim je slavio u gostima pobijedio Werder Bremen 2-0, dok je Leipzig odigrao samo 1-1 kod St. Paulija.

Hoffenheim je prije današnjih utakmica bio na trećem mjestu, koje su također zadržali, a istovremeno su se približili na tri boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.

Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu

Gosti su posao obavili između 44. i 54. minute, kada su zabili Alexander Prass, i to na dodavanje Andreja Kramarića, i Grischa Prömel; u međuvremenu, u 52. minuti, gostujuća momčad se smanjila na deset igrača kada je Wouter Burger dobio crveni karton.

Kramarić je igrao do 59. minute. 

Leipzig je vodio kod St. Paulija, pretposljednjeg u ligi, od 66. minute, kada je zabio Yan Diomande. No, momčad iz Hamburga ipak je uspjela osvojiti veliki bod u sudačkoj nadoknadi nakon kaznenog udarca koji je izveo Martijn Kaars.

