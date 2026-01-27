U noćnom veleslalomu Zubčić osvojio 14. mjesto, pobjeda Švicarca Meillarda

U noćnoj veleslalomskoj utrci u austrijskom Schladmingu, Filip Zubčić izborio je svoj drugi najbolji plasman ove sezone. Nakon što je u prvom laufu imao 15. vrijeme, Zubo je u drugoj vožnji ostvario 12. vrijeme što mu je bilo dovoljno za 14. mjesto.

Sveukupno, uz dvije nedosegnute veleslalomske druge vožnje (Alta Badia, Adelboden), Zubčiću je to treći najbolji rezultat ove sezone. Prije par dana Filip je u slalomu u Kitzbühelu bio 26. a tjedan dana prije u Wengenu sjajan sedmi. Uz veleslalomsko postolje u Copper Mountainu, gdje je bio treći, to su mu dva najbolja ovosezonska rezultata.

U svojoj boljoj disciplini, veleslalomu, Zubo je sada na 20. mjestu dok je u slalomu 31. s 54 osvojena boda a to je deve bodova manje od Samuela Kolege koji drži 27. mjesto sa 63 boda.

Baš kao i Filip i Sami će u srijedu imati priliku poboljšati svoj slalomski plasman jer se u Schladmingu vozi i noćni slalom u kojem će hrvatske boje braniti još i Istok Rodeš i Mateo Vidović.

U ukupnom poretku u Svjetskom kupu Zubčić je 40. sa 137 bodova a Kolega, koji vozi samo slalom, je 75. sa 63 boda.

Uz nemalu natjecateljsku krizu Zrinke Ljutić, sve to govori da je nakon one odlične prošlogodišnje ovo jedna od najskromnijih sezona u Svjetskom kupu za hrvatsko skijanje u 21. stoljeću. A sezonu spasiti mogu samo neki iznenađujuće dobri rezultati na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Pobjednik veleslalomske utrke u Schladmingu je Švicarac Loic Meillard kojem su se na postolju pridružili Brazilac Lucas Pinheiro Braathen i, iznenađujuće, Francuz Alban Elezi Cannaferina.

Četvrti je bio najsvestraniji skijaš današnjice Marco Odermatt koji je i dalje vodeći u veleslalomu i u ukupnom poretku Svjetskog kupa. U obje utrke drugi je Braathen koji u veleslalomu zaostaje 103 boda a u ukupnom poretku 587 bodova pa bi se trebalo dogoditi pravo čudo da genijalni Švicarac ne osvoji i svoj peti, uzastopni, Veliki kristalni globus.