Izbornik Slovenije nakon poraza krivi suce: 'Odluke su bile malo čudne'

Hrvatska rukometna reprezentacija u posljednje kolo skupine II Europskog prvenstva ulazi s prvog mjesta. Najveći dio posla odrađen je u pobjedi od 29:25 nad Slovenijom, a uslugu su nam napravili i Mađari koji su protiv favorizirane Švedske remizirali 32:32. Hrvatska posljednju utakmicu drugog kruga igra u srijedu od 18 sati upravo protiv Mađarske.

Najzaslužniji za današnje slavlje hrvatskih reprezentativaca bili su Tin Lučin sa sedam i David Mandić sa šest golova, dok su hrvatski vratari skupili 12 obrana. Najbolji kod Slovenaca bili su Domen Makuc i Domen Novak s po šest golova s time da je Novak sve zabio iz sedmeraca. Utakmicu je komentirao izbornik Slovenije, tamošnja rukometna legenda i četverostruki osvajač Lige prvaka, Uroš Zorman:

- Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima - rekao je u uvodu.

- Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, pobjegli su nam i više nismo našli priključak - dodao je pa istaknuo izostanak jednog igrača:

- Osjetio se izostanak Andraža Makuca, pogotovo jer njegujemo takav stil rukometa. Dečki su odigrali muški, nemam im što zamjeriti. Možda nas je malo presjekla kraća klupa, možda je trebalo više rotacija. Hrvatska je zasluženo pobijedila.