Nema kraja nesreći: Najpopularniji hrvatski borac ponovno se ozlijedio i morao otkazati meč

Dvije i pol godine trajala je pauza Antonija Plazibata prije nego što se 13. prosinca 2025. vratio u svijet kickboksa pobjedom protiv Nordinea Mahieddinea. Plazibat se tako plasirao na turnir najboljih osam teškaša u Gloryju, najveće svjetske kickboksačke promocije na svijetu, te se sedmog veljače trebao boriti protiv Moryja Kromaha u sklopu tog turnira, no morao je otkazati meč.

Nakon što je dugo imao problema s laktom nakon loma ruke, Plazibat ponovno ima problema s ozljedom, a još nije poznato o čemu je ovoga puta riječ. Glory je ekspresno reagirao i našao mu zamjenu pa će se protiv Kromaha boriti gansko.nizozemski teškaš Michael Boapeh.

Dominik Livaković je progutao najveću knedlu u životu: Ponižen je za sva vremena!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mory Kromah borit će se protiv Michaela Boapeaha u četvrtfinalu turnira 7. veljače u GelreDomeu. Boapeah uskače kao zamjena za Antonija Plazibata, koji je morao otkazati nastup zbog ozljede - objavili su iz promocije.

Bit će ovo meč dva borca u odličnoj formi. Nizozemac Kromah je u sjajnom nizu od četiri uzastopne pobjede otkako se 'preselio' u tešku kategoriju iz poluteške. Boapeh je u lipnju 2025. poražen u meču za titulu u srednjoj kategoriji od Donovana Wissea nakon čega se prebacio u polutešku kategoriju gdje je upisao dvije uazstopne pobjede protiv Portugalca Iurija Fernadesa i srpskog borca Miloša Cvjetićanina. Sada se odlučio ponovno pomaknuti u višu kategoriju i okušati se u 'kraljevskoj' teškoj.