Dinamov europski suparnik još ove sezone ne zna za pobjedu nakon sedam utakmica!

Dinamov budući protivnik u Europskoj ligi, španjolski prvoligaš Celta Vigo u velikoj je krizi. Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu s 2:1 pred svojim navijačima.

Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1:1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2:1.

Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji.

Celta nema uspjeha ni u Europi. U prvom kolu Europa lige izgubila je od Stuttgarta u gostima 2:1. Daleko je to od Celtine prošlosezonske forme. Podsjetimo, momčad iz Viga završila je sezonu na sedmom mjestu LaLige.

S Dinamom će Celta igrati na Maksimiru 6. studenog, u sklopu četvrtog kola ligaške faze Europske lige. Plavi bi trebali iskoristiti slabu formu Celte za nešto više dana, naravno, ako se ona nastavi.