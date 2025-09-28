Naši Portali
Dinamov europski suparnik još ove sezone ne zna za pobjedu nakon sedam utakmica!

UEFA Europa League - VfB Stuttgart v Celta Vigo
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
28.09.2025.
u 19:16

S Dinamom će igrati na Maksimiru 6. studenog, u sklopu četvrtog kola ligaške faze Europske lige. Plavi bi trebali iskoristiti slabu formu Celte za nešto više dana, naravno, ako se ona nastavi

Dinamov budući protivnik u Europskoj ligi, španjolski prvoligaš Celta Vigo u velikoj je krizi. Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu s 2:1 pred svojim navijačima.

Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1:1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2:1. 

Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji. 

VEZANI ČLANCI:

Celta nema uspjeha ni u Europi. U prvom kolu Europa lige izgubila je od Stuttgarta u gostima 2:1. Daleko je to od Celtine prošlosezonske forme. Podsjetimo, momčad iz Viga završila je sezonu na sedmom mjestu LaLige.

S Dinamom će Celta igrati na Maksimiru 6. studenog, u sklopu četvrtog kola ligaške faze Europske lige. Plavi bi trebali iskoristiti slabu formu Celte za nešto više dana, naravno, ako se ona nastavi.

Europska liga nogomet Španjolska La Liga Dinamo Celta Vigo

