Veliki preokret u Bayernu, vratit će Hrvata kojeg su nedavno potjerali?

Bayern bi ovo ljeto mogao vratiti hrvatskog trenera vratara Tonija Tapalovića, Hrvata kojeg je klub u siječnju otpustio.

Tapalović je više od 11 godina bio trener vratara u njemačkom klubu, no ljubav je puknula početkom ove godine, kada je Hrvat zbog nesuglasica s tadašnjim trenerom Bavaraca Julianom Nagelsmannom morao napustiti klub.

Njemački mediji tada su pisali da Tapalovićevi problemi s Nagelsmannom datiraju još od prošle sezone.

- Tada je Nagelsmann shvatio da detalji interne komunikacije unutar stožera cure igračima u svlačionicu. Izvor kojim se to do tamo probilo je Tapalović. On bi povjerljive informacije rekao svom intimusu Manuelu Neueru, a ovaj svim suigračima.

No, Nagelsmann je krajem ožujka dobio otkaz, a novi trener Thomas Tuchel bi volio ponovno vidjeti Hrvata u Bayernu, koji je tijekom trenerske karijere u njemačkom klubu surađivao s trenerima svjetske klase, poput Juppa Heynckesa, Josepa Guardiola, Carla Ancelottija, Nike Kovača, Hansija Flicka i Julianom Nagelsmannom.

U slučaju da se Hrvat vrati u bavarske redove, surađivao bi s drugim trenerom vratara Michaelom Rechnerom.