Zagreb doživio novi poraz u Ligi prvaka, već idući tjedan u Arenu dolazi moćna Barcelona

Rukometaši Zagreba upisali su i drugi uzastopni poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. Nakon poraza u Bitoli bez bodova se vraćaju s još jednog gostovanja. Domaća Wisla iz Plocka pobijedila je hrvatskog prvaka s 30:27. Poljska momčad cijelu je utakmicu imala prednost, a Zagreb je tek u posljednjih desetak minuta ozbiljnije ugrozio domaćina. Wisla se prvi put odvojila već u 8. minuti kada su imali plus tri (6:3) da bi u 19. minuti imali velikih plus šest (13:7). Uspjeli su zagrebaši do poluvremena smanjiti zaostatak ali daleko do toga da je to dobro izgledalo. U nastavku domaćin održava veliku prednost, sve do 50. minute kada Zagreb postiže tri pogotka za redom za samo minus jedan (23:24). Snove o mogućem iznenađenju uništio je Fazekas svojim pogotkom u 55. minuti za nedostižnih plus tri (27:24).

Najefikasniji kod Zagreba bili su Beljavski sa sedam, te Glavaš, Karačić i Klarica s tri pogotka. Ante Grbavac imao je devet obrana (24,3 posto obranjenih šuteva). Kod domaćih najefikasniji je bio Slovenac Blaž Janc sa šest pogodaka. Lovro Mihić dodao je pet, dok je Mirko Alilović imao deset obrana (29,4 posto obranjenih šuteva).

- Jako smo loše ušli u utakmicu u prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme smo malo ubrzali, popravili igru u obrani. U svakom slučaju igrali smo puno bolje nego u Bitoli - rekao je Jakov Gojun, kapetan Zagreba

Andrija Nikolić, trener Zagreba, dodao je:

- Imam dojam da smo mogli osvojiti barem bod. Moramo dignuti glavu gore nakon ova dva poraza, trebamo nastaviti trenirati i bodovi će negdje već doći.

Za točno tjedan dana u Zagreb stiže velika Barcelona. Nakon sjajnih igara reprezentacije na svjetskom prvenstvu evo lijepe prilike da se ponovno napuni Arena. U drugoj utakmici skupine Szeged je uz 12 pogodaka Maria Šoštarića pobijedio u gostima danski GOG s 36:31, dok je u skupini A norveški Kolstad na svom parketu pobijedio rumunjski Dinamo iz Bukurešta (31:28).