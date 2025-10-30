Naši Portali
TENIS

Vekić bez problema stigla do četvrtfinala u Chennaiju

U.S. Open
EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.10.2025.
u 14:53

Tijekom čitavog dvoboja 29-godišnja Osječanka nije bila suočena s niti jednom "break-loptom" suparnice, dok je ona konstantno vršila pritisak na servis Yamalapalli

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Chennaiju nakon što je u 2. kolu svladala Indijku Sahaju Yamalapalli sa 6-2, 6-2 nakon sat i 17 minuta.

Kao i dan ranije protiv druge domaće predstavnice Vaishnavi Adkar, Vekić nije imala problema upisati pobjedu.

Tijekom čitavog dvoboja 29-godišnja Osječanka nije bila suočena s niti jednom "break-loptom" suparnice, dok je ona konstantno vršila pritisak na servis Yamalapalli. Nakon što nije iskoristila tri prilke u prvom gemu te još jednu u trećem, Vekić je u petoj igri konačno stigla do "breaka" i to zahvaljujući dvostrukoj servis pogrešci suparnice. Uslijedio je još jedan "break" za za mirnih 6-2 u prvoj dionici igre.

VEZANI ČLANCI: 

Do prvog "breaka" u drugom setu Vekić je stigla kod rezultata 1-1, a svoju je prednost potvrdila još jednim oduzimanjem servisa za 4-1 čime je dvoboj praktički bio riješen.

U četvrtfinalu će Vekić igrati protiv bolje iz ogleda još jedne Indijke Shrivalli Bhamidipaty i Australke Kimberly Birrell.

