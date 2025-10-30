Mektić i Krajicek ispali iz turnira parova u Parizu

U drugom kolu dvoranskog ATP Masters 1000 turnira u Parizu ispali su hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek. Preokretom su od njih dvojice bili bolji peti nositelji, njemački tenisači Kevin Krawietz i Tim Puetz, sa 4-6, 7-5, 10-6.

Mektić i Krajicek u prvom su gemu meča došli do breaka što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta. U drugoj dionici nije bilo break gemova premda su Mektić i Krajicek u dva gema bili vrlo blizu. I kod 5-5 su propustili dvije break prilike. U idućem gemu popustili su Mektić i Krajicek, izgubili su gem na početni udarac i njemački par je izjednačio na 1-1 u setovima.

U odlučujućem tie-breaku trećeg seta Mektić i Krajicek su se prvi odvojili i poveli 6-4, ali je potom njemačka kombinacija osvojila čak šest poena u nizu i proslavila prolaz u četvrtfinale.

Zbog ozljede Mate Pavića prošlog tjedna na turniru u Beču hrvatski tenisač i njegov partner Marcelo Arevalo su odustali od nastupa u Parizu.