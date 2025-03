Večernjakov Dražen Brajdić izabran za novinara godine

Bivši urednik sportske redakcije HINE Ante Drpić dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN), dok je novinar godine Dražen Brajdić iz Večernjeg lista. U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora u Zagrebu, uz nazočnost brojnih uglednika i sportaša, svečano su uručene nagrade i priznanja HZSN-a za 2024. godinu.

Dobitnik nagrade za životno djelo Ante Drpić od 1975. pa sve do 1991. bio je zagrebački dopisnik Slobodne Dalmacije, a od 1981. profesionalni je novinar Tanjuga. Od 1991. pa do umirovljenja 2021. radio je u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA), u kojoj je utemeljio sportsku redakciju. Izvještavao je s mnogih velikih događaja, bio je i press atašea Hrvatskog olimpijskog odbora. Od 1993. do 2003., Drpić je bio glavni tajnik Hrvatskog zbora sportskih novinara. U rujnu 1999. kao jedan od glavnih inicijatora pokrenuo je časopis Hrvatskog olimpijskog odbora - Olimp - te je kao glavni urednik kroz iduća dva desetljeća njegova izlaženja potpisao čak 70 brojeva.

Nagrada za novinara godine otišla je Draženu Brajdiću, bardu hrvatskog sportskog novinarstva, čija karijera traje jako dugo i uvijek je bila plodonosna. Teško je i spomenuti sport koji Brajdić nije popratio, kao što nije moguć svaki iole značajniji sportski događaj u Hrvatskoj, ali i šire, na kojemu nije bio Dražen i njegov neizostavni blokić. Brajdić je prošle godine u Parizu pratio Olimpijske igre, te će ostati upamćen po nizu tekstova s Igara, u kojima opširno, fenomenološki ispravno i uvijek s razumijevanjem za sportaša opisuje nastupe hrvatskih sportaša na najvećem sportskom događaju uopće.

Tracionalna nagrada Milka Babović pripala je Katarini Blažević iz Novog lista. Blažević je sportska novinarka specijalizirana za košarku i odbojku, a u prošloj godini zapažen joj je bio razgovor s odbojkašicom Sanjom Popović Gamma, s kojom je osim osvrta na bogatu igračku karijeru razgovarala i o izazovima za profesionalne sportašice koje žele stvoriti obitelj. Zapažena je bila i po intervjuu sa sestrama Pullins, Amerikankama koje trenutačno igraju za riječke klubove.

Priznanje HZSN-a za suradnju s medijima otišla je zlatnoj olimpijki, džudašici Barbari Matić. Matić je iskazala iznimno poštovanje i gotovo nestvaran suradnički odnos prema predstavnicima medija i u trenucima najveće sportske slave. Upravo u vrijeme najvećeg uspjeha u karijeri, osvajanja olimpijskog zlata u Parizu, Barbara Matić je i nakon službenog davanja izjava u mix-zoni, hrvatskim novinarima posvetila gotovo sat vremena za dodatna pitanja, ali i zajedničko fotografiranje u podnožju Eiffelova tornja.

Priznanje za publicistiku podijelile su dvije knjige - Miroslava Tomaševića i Mire Para “Bilo je to najljepše proljeće mog života”, te “Ratni Hajduk” Jurice Gizdića, dok je posebno priznanje za sportsku publicistiku dobila "Olimpijska početnica“, autorice Ane Popovčić i ilustratorice Lare Žigić.

Ivan Forjan (Nova TV) dobitnik je priznanja za rad na društvenim mrežama, priznanje za fotografiju pripalo je Slobodanu Kadiću (Total Croatia News), a priznanje za priču dobio je Slaven Alfirević (Slobodna Dalmacija).

Priznanjima su nagrađeni i Valentina Miletić (MAX Sport) za TV-novinarstvo, Edin Mahmuljin (HRT) za TV-reportažu, Branko Tabak (Basketball.hr) za komentar, te Damir Mrvec (Večernji list) za intervju.

Svečanosti su nazočili predsjednik i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i Siniša Krajač, izaslanica ministra sporta i turizma Jelena Kolar, predsjednik Dinama Velimir Zajec, predsjednik sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić te brojni gosti i dužnosnici.

Prije dodjele je održan i Sabor HZSN-a na kojem je predsjednik Jura Ozmec istaknuo da je prošla godina bila olimpijska, pa stoga i ne čudi veliki broj prijava za priznanja i nagrade.

"Iako bismo svi očekivali i veći broj priznanja baš na temu OI, nije tako i to samo pokazuje svu vrijednost, kvalitetu i širinu hrvatskoga sportskog novinarstva. Zbog toga me malo i žalosti da nitko ili jako malo kolegica i kolega ne sudjeluje u procesu nagrada AIPS-a svake godine, no valjda treba još vremena. Prošle smo godine, zahvaljujući naporu glavnoga tajnika sklopili i dogovor s Hrvatskim nogometnim savezom, koji uključuje i aktivniju rolu HZSN-a u razgovorima i dogovorima o zajedničkoj suradnji, koja u budućnosti uključuje i aktivnije razgovore o akreditiranju novinara za nogometna natjecanja, prvenstveno izvan RH", kazao je Ozmec.