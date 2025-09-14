Večeras se igra finale Eurobasketa, evo gdje ga možete pogledati

Večeras u Rigi (20 sati, Sportklub 1) utakmicu za prvaka Europe u Rigi igraju Njemačka i Turska. Bit će to zacijelo zanimljiv, a moguće i uzbudljiv košarkaški dvoboj koji ćemo najaviti razgovorom sa sportskim direktorom Hrvatskog košarkaškog saveza. Kruno Simon godinama je igrao u Efesu za sadašnjeg turskog izbornika Ergina Atamana pa je zacijelo pozvan da prokomentira renesansu reprezentacije koja nije osvojila europsku medalju 25 godina.

– To je klasično posložena Atamanova momčad. Tri glavna igrača, pet radnih koji znaju svoj dio posla. Kako ide turnir, igraju sve bolje i bolje. Nitko nije računao na njih. Izbornik Ataman nema što izgubiti, jer ga nitko ovdje nije ni očekivao, pa će Nijemcima biti jako teško.

Po čemu je poseban Ataman, trostruki klupski prvak Europe?

– Idealan je trener za momčadi s jasno postavljenom hijerarhijom, sastavljene od igrača koji razumiju važnost sustava i žele igrati jedni s drugima. Najbolji dokaz tome je prva zvijezda momčadi Šengun koji u polufinalu protiv Grka prvih 12 minuta nije dao nijedan koš, a imao je već pet-šest asistencija. To su igrači koji igraju dobro.

Što je to što se Simonu sviđa u igri Turaka u stilskom smislu?

– Igraju brzo i hrabro. Igraju modernu košarku na 100 koševa. Ataman ne robuje sustavima, da se davi lopta, a da se kretnja ispoštuje tek toliko da se ispoštuje, nego igra stilom koji je po meni budućnost košarke.

Kakav finale Simon očekuje?

– Bit će to vrlo zanimljiva utakmica jer očekujem da će se i Nijemci držati svog stila, a i oni igraju jako napadački. Očekujem otvoreni gard kod obje momčadi i vjerujem da ćemo uživati. Drago mi je da dvije momčadi takvog profila igraju finale.

S čime su ga svjetski prvaci Nijemci impresionirali?

– Gledamo li pojedinačno, oni imaju Schrodera i Wagnera, dvojicu od pet najboljih na Eurobasketu. A prestala tri su Dončić, Jokić i Šengun. Dakle, Turci imaju jednog takvog. Uz to, isprofilirali su sedam-osam igrača. Ima nekoliko iznenađenja, Da Silva je odigrao jako dobro prvenstvo, prelomio je utakmicu sa Slovencima. Imaju nekoliko igrača koji uvijek mogu iznenaditi, kao Obst svojim šuterskim dionicama. On je svojim šutem pokopao američku reprezentaciju. Odlučivat će igrači iz drugog plana, poput Osmanija ili Da Silve.

Je li i on bio u nevjerici nakon što je Njemačka postala svjetski prvak?

– Ako sagledaš što oni individualno imaju i način na koji igraju, nisam bio toliko iznenađen. Uostalom, oni su godinama imali uzlaznu putanju. Svjetsko prvenstvo je drukčije jer svi gledaju da izbjegnu Ameriku, no Amerika 2022. nije bila ekipa od koje bi reprezentacije poput Njemačke, Srbije pa i Španjolske trebale strahovati. Pobijedili su Amerikance, a potom i Srbe te dokazali da pripadaju u sami svjetski vrh.