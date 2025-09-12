Prvi gay košarkaš u NBA ligi u velikom problemu, obitelj iznijela šokantne vijesti

Vijest je potresla sportski svijet nakon što je NBA liga u ime Collinsa i njegove obitelji objavila službeno priopćenje. U njemu stoji kako je 13-godišnji veteran i ambasador lige trenutno podvrgnut liječenju. "Jason i njegova obitelj pozdravljaju vašu podršku i molitve te ljubazno mole za privatnost dok posvećuju svoju pažnju Jasonovom zdravlju i dobrobiti", navodi se u izjavi obitelji koja je zamolila za mir dok se Collins bori s teškom dijagnozom.

Collins je ostavio neizbrisiv trag ne samo na košarkaškom terenu, već i u društvenoj povijesti sporta. U travnju 2013. godine, u otvorenom pismu za Sports Illustrated, hrabro je objavio da je homoseksualac. Nekoliko mjeseci kasnije potpisao je za Brooklyn Netse te je 23. veljače 2014. postao prvi aktivni sportaš u jednoj od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne lige koji je javno obznanio svoju seksualnu orijentaciju. Njegov je potez potaknuo snažniju podršku NBA lige LGBTQ+ zajednici, koja je nakon toga postala prva sportska liga koja je sudjelovala na Povorci ponosa u New Yorku.

The following statement was issued today on behalf of Jason Collins and his family: pic.twitter.com/36lKwB7NiR — NBA Communications (@NBAPR) September 11, 2025

Tijekom svoje 13-godišnje karijere, Collins je bio poznat kao čvrst i pouzdan centar. Izabran je kao 18. na draftu 2001. te je najveći dio karijere proveo u New Jersey Netsima, s kojima je dva puta stigao do velikog NBA finala, 2002. i 2003. godine. Igrao je i za Memphis, Minnesotu, Atlantu, Boston i Washington, a karijeru je završio 2014. s prosjekom od 3,6 poena i 3,7 skokova.

Rođen u Kaliforniji, Jason je zajedno s bratom blizancem Jarronom, također bivšim NBA igračem, dominirao u srednjoškolskoj košarci prije uspješne sveučilišne karijere na Stanfordu. Nakon umirovljenja, ostao je aktivan kao ambasador programa NBA Cares. U svibnju ove godine vjenčao se s dugogodišnjim partnerom Brunsonom Greenom. Sada je, kako poručuje njegova obitelj, sav fokus usmjeren isključivo na njegov oporavak.