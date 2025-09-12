Američka igra u srcu metropole: Velika izložba povodom 80. rođendana Košarkaškog saveza Zagreb

Dok se u Latviji igra završnica EuroBasketa, u Zagrebu se otvara priča o domaćoj košarkaškoj tradiciji. U subotu u 12 sati u Košarkaškom centru Dražen Petrović bit će otvorena izložba „80 godina Košarkaškog saveza Zagreba 1945.–2025., američka igra pod zagrebačkim obručima“.

Izložbu organiziraju Košarkaški savez Zagreba i Hrvatski športski muzej povodom velikog jubileja – osam desetljeća djelovanja Saveza. Autor postava, dr. sc. Davor Kovačić s Hrvatskog instituta za povijest, publici donosi bogatu povijest zagrebačke košarke ispričanu kroz fotografije, dokumente, dresove, trofeje i portrete najvažnijih igrača, trenera, sudaca i dužnosnika.

Posjetitelji će moći otkriti kako je „američka igra“ postala sportski simbol metropole i neraskidivi dio identiteta grada. Otvorenje će ujedno biti prilika da se obilježi 80 godina loptačke strasti pod zagrebačkim obručima i oda priznanje generacijama koje su stvarale povijest ovoga sporta.