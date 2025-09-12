Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Uhvatili atentatora na Charlieja Kirka? Trump: 'Mislim da ga imamo'
Poslušaj
Prijavi grešku
SUBOTA U PODNE

Američka igra u srcu metropole: Velika izložba povodom 80. rođendana Košarkaškog saveza Zagreb

Autor
Gabrijela Krešić
12.09.2025.
u 14:00

Otvorenje će ujedno biti prilika da se obilježi 80 godina loptačke strasti pod zagrebačkim obručima i oda priznanje generacijama koje su stvarale povijest ovoga sporta.

Dok se u Latviji igra završnica EuroBasketa, u Zagrebu se otvara priča o domaćoj košarkaškoj tradiciji. U subotu u 12 sati u Košarkaškom centru Dražen Petrović bit će otvorena izložba „80 godina Košarkaškog saveza Zagreba 1945.–2025., američka igra pod zagrebačkim obručima“.

Izložbu organiziraju Košarkaški savez Zagreba i Hrvatski športski muzej povodom velikog jubileja – osam desetljeća djelovanja Saveza. Autor postava, dr. sc. Davor Kovačić s Hrvatskog instituta za povijest, publici donosi bogatu povijest zagrebačke košarke ispričanu kroz fotografije, dokumente, dresove, trofeje i portrete najvažnijih igrača, trenera, sudaca i dužnosnika.

Posjetitelji će moći otkriti kako je „američka igra“ postala sportski simbol metropole i neraskidivi dio identiteta grada. Otvorenje će ujedno biti prilika da se obilježi 80 godina loptačke strasti pod zagrebačkim obručima i oda priznanje generacijama koje su stvarale povijest ovoga sporta.
Ključne riječi
Hrvatski športski muzej Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Priča o 70 godina KNAP-a
ZA IDUĆU GODINU

Zagrebačka županija dijeli 650 tisuća eura za kulturu: Prijave za projekte otvorene do 3. listopada

Broj projekata koje će sufinancirati Zagrebačke županija i financijski iznos po odobrenom projektu, ovisiti će o kvaliteti prijavljenih projekata i raspoloživim financijskim sredstvima. Pojedinačnom projektu najmanje se može dodijeliti 130, a najviše 30.000 eura, navodi se u odluci o raspisivanju Javnog poziva koja je, kao i sam Poziv, dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Zagreb: Predstavljanje fotomonografije "Domovinski rat - Priča o pobjedi"
NEVIDLJIVA VOJSKA RATNIH FOTOREPORTERA

Hrvatska pobjeda u 500 fotografija: U NSK predstavljena fotomonografija 'Domovinski rat - Priča o pobjedi'

"Pripadam jednoj od najvažnijih postrojbi iz Domovinskoga rata koja je pridonijela obrani Hrvatske i pobjedi u Domovinskom ratu", rekao je ratni izvjestitelj Stanko Ferić . Ta postrojba nikada nije bila ustrojena i postrojena, rekao je, naglasivši kako je riječ o "nevidljivoj vojsci koja je pravednu borbu hrvatskoga naroda za slobodu i njegove patnje, pothvate i junačke bitke, učinila vidljivima".

Učitaj još