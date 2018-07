Vatreni ovim potezom dirnuli svijet: 'Najljepša scena SP-a! Sad smo postali navijači Hrvatske"

Riječ Hrvatska najtraženija je na Googleu, spotove Hrvatske turističke zajednice gledaju stotine tisuća ljudi, o nama piše cijeli svijet, predsjednik SAD-a Donald Trump nam čestita... Za svu tu nevjerojatnu promociju naše domovine zaslužni su naši sjajni nogometaši na čelu sa Zlatkom Dalićem i njegovim stručnim stožerom.

Osim sjajnim prezentacijama na terenu, kojima su izborili mjesto u finalu SP-a u Rusiji i postali druga najmanja država u povijesti koja je to uspjela (Urugvaj je najmanja, nap.a.), vatreni su oduševili i svojim ponašanjem.

Izbornik Dalić donio je u našu reprezentaciju onu gospodsku finesu, koje se drže i naši igrači. Vatreni se ne razbacuju izjavama, nisu bahati i cijelo vrijeme ističu kako moraju biti ponizni i skromni.

No, to nisu samo riječi, oni se toga zaista drže i djelima pokazuju. Sjetimo se, recimo, veličanstvene pobjede nad Argentinom u drugom kolu skupine. Naši su ih potpuno nadigrali i slavili s 3:0, ali ih nisu poslije toga omalovažavali. U trenucima kad su se u svijetu svi gotovo natjecali tko će jače udariti po Lionelu Messiju, čovjeku koji nas godinama oduševljava majstorijama, naš kapetan Luka Modrić stao je pred mikrofone i zaustavio to ludilo.

– Ljudi moji, Messi je odličan nogometaš, ali ne možete očekivati od njega da će sve sam riješiti. Nogomet je momčadski sport i morate imati pomoć suigrača. Po meni je Messi i dalje fenomenalan igrač – rekao je Modrić i oduševio.

Upravo u toj utakmici treba istaknuti još jedan detalj. Vedran Ćorluka, naš senator koji je godinama bio stup naše obrane, u igru je ušao tek u zadnjim minutama. Mogao je, kao što bi mnogi napravili, glumiti uvrijeđenu i povrijeđenu zvijezdu, ali on je s osmijehom na licu prihvatio malu minutažu, kao dječak kojem je to prilika za debi. A upravo taj nastup bio mu je već stoti za Hrvatsku! I on, kao i svi drugi koji su na klupi, prihvatili su činjenicu da nisu starteri, ali da je njihova uloga u smislu podrške momčadi najbitnija stvar.

Svijet je oduševila i činjenica da se naši igrači bore kao lavovi, da za njih nema izgubljene lopte. Svi vide Rebića koji leti terenom, Perišića i Mandžukića koji primaju udarce, ali se dižu i nastavljaju. Svi vide kako se Modrić i Rakitić trude, kako Vrsaljko riskira težu ozljedu i igra polufinale, kao i Brozovića koji istrči pomalo nestvarnih 16,3 kilometra po utakmici.

"Jeste li vidjeli kako Modrić u 107. minuti juri za loptom skroz do korner-zastavice kao da mu o tome ovisi život?" pitali su se u nevjerici strani navijači nakon susreta s Danskom.

– Mi igramo za sebe, svoje obitelji i svoj narod, veći motiv od toga nama ne treba – rekao je nekoliko puta Dalić, a slične stvari ponavljali su i igrači:

– Mislite da nemamo snage? Ljudi moji, pa da je večeras utakmica, mi bismo bili spremni. Uostalom, vidjet ćete nas u srijedu na utakmici – rekao je naš ratnik Mandžukić samo dan nakon iscrpljujućih produžetaka i jedanaesteraca protiv Rusije.

I zaista, vidjeli smo ih. Dok su Englezi pričali kroz medije, naši su im odgovarali na travnjaku. Jurili su ponovno kao da im je to zadnja utakmica u karijeri, nadigrali su i nadtrčali Engleze te zasluženo došli do još jedne veličanstvene pobjede. Vjerojatno i najveće u hrvatskoj povijesti.

I sad dolazimo na još jedan primjer tog gospodskog ponašanja naših izabranika. Dolazimo do scene o kojoj smo već pisali, ali koju treba još jednom apostrofirati jer o njoj nisu prestali pisati nogometni zaljubljenici iz cijeloga svijeta.

Igrala se 109. minuta utakmice protiv Engleske, a Mario Mandžukić zabio je gol za 2:1. Naši su to burno proslavili uz rub igrališta i slučajno srušili fotoreportera AFP-a. Yuri Cortez našao se na podu, a naši igrači na njemu. Malo su ga pritisnuli, ali su pokazali svoju veličinu i u tim trenucima koji su za njih nabijeni emocijama i adrenalinom provjerili je li s njim sve u redu.

– Mandžukić mi je pružio ruku i pomogao ustati. Pomogli su mi pokupiti opremu, stative i objektive. Ispričavali su se i pitali: “Jeste li dobro? Je li sve u redu?” A je, boljelo me. Za kraj, poljubio me Vida, pun emocija – prepričao je Cortez.

I ta scena u kojoj ga Vida ljubi, Mandžo diže, a Raketa ispituje je li sve u redu, obišla je svijet.

"Tako se ponašaju sportaši", "Hrvati, svaka vam čast, baš lijepa gesta", "Ovo je moj najdraži trenutak na SP-u", "Ovo je trenutak u kojem smo svi postali navijači Hrvatske", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

I zbog svega ovoga što smo nabrojali, a čime su naši oduševili svijet, hrvatski nogometaši zaslužuju naklon do poda. Već po ovome oni su za nas zlatni dečki, ma kako god završio ogled protiv Francuske. Ne govorimo to zato što smatramo da će izgubiti, naprotiv, već zbog toga što je njihovo ponašanje nekad i bitnije od samog rezultata. Ipak su oni su uzori i idoli mladima. A što se rezultata tiče, i na ovom prvenstvu pokazalo se da se trud itekako nagrađuje. Uz kvalitetu koju posjeduju naši nogometaši, vjerujemo da su spremni i za zlatnu medalju.