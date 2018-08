Dinamo sazvao izvanrednu konferenciju i obznanio sjajnu vijest za sve navijače!

Hrvatski prvak Dinamo sinoć je sve pozvao na izvanrednu konferenciju za medije i najavio iznenađenje, a ono je potpisivanje novog ugovora s Arijanom Ademijem, klupskim kapetanom.

Iako su za njega imali sjajne ponude, čelnici kluba odlučili su ga zadržati još pet godina, što je odlična vijest za sve navijače Dinama.

- Ovaj je ugovor zalog uspješne suradnje, ne samo ovih pet godina nego možda i više. Neću govoriti o igračkim kvalitetama našega kapetana jer to svi dobro znate. Donijeli smo strateški važnu odluku da našu momčad predvodi čovjek s toliko puno vrlina. Drago nam je da je i on to prihvatio. Kao čovjek je zadužio ovaj klub. Nadam se da smo se i mi u njegovoj, rekao bih, burnoj prošlosti koja je imala i nekih poteškoća, pokazali kao pravi partner i drago nam je da i on to zna cijeniti i da smo se zajednički izvukli iz te nelagode. Nastupa novo razdoblje i predviđam da će Dinamo na čelu s Ademijem biti ono što svi očekujemo: dominantan u HNL-u i pritom ući u skupinu Lige prvaka ili Europa lige. Moram reći da smo imali, ne samo upita, nego i dosta konkretnih ponuda za našega kapetana, i to vrlo ozbiljnih i u financijskom smislu. Ipak, mi smo, u dogovoru s njim, sve to odbili i našli najbolje rješenje, a to je ovaj petogodišnji ugovor, rekao je predsjednik kluba Mirko Barišić pa otkrio tko je nudio za Ademija.

- Izdvojit ću samo onu najznačajniju. Bila je ponuda iz francuske lige, iz Lillea.

Ademi nije skrivao zadovoljstvo.

- Presretan sam što sam potpisao i ovaj ugovor pokazuje kolika je ljubav kluba i mene. Nisam niti u jednom trenutku dvojio. Uostalom, Dinamo je uz mene stao kad mi je bilo najteže. Želim da ponovno uđemo u Ligu prvaka, želim i dalje s plavima osvajati naslove. Presretan sam što sam tu. Ciljevi? Ima ih puno. Želim prezimiti u Europi, to još nismo napravili. Jednostavno, Dinamo mi je puno pomogao i želim mu nešto i vratiti. Volim ovaj klub.

Na konferenciji je predstavljen i novi modri napadač, Bruno Petković.

- Petković je igrač koji je već bio kod nas, u zadnjih je šest godina u Italiji promijenio dosta klubova. Mlad je, ali ima veliko iskustvo igranja i u Seriji A i u Seriji B. S obzirom na to da je trener Nenad Bjelica inzistirao na još jednom napadaču, u dogovoru s njim odlučili smo angažirati Brunu Petkovića. Vjerujem da će se nametnuti iako je konkurencija na toj poziciji dosta snažna, imamo četvoricu napadača, ali sigurno će dobiti priliku. Uostalom, niti on ne bi dolazio da ne vjeruje u sebe. Ono što je trener tražio, mi smo ispunili, istaknuo je sportski direktor kluba Marijan Vlak.

Petković vjeruje da će ostaviti trag u Maksimiru.

- Moja je velika želja bila vratiti se. Prve ozbiljne korake napravio sam u Dinamu još prije 10 godina. Nakon toliko godina u inozemstvu, i toliko, recimo, traženja... Svaki igrač misli da je imao težak put, pa tako i ja. Mislim da je ovo pravi korak, da napokon pokažem talent o kojem su manje-više svi oko mene pričali. Zasad brojke i statistika ne pokazuju o meni ono što mislimo i struka i ja. Na meni je da se pokažem i dokažem. Priliku ću, vjerujem, dobiti kao i svi ostali suigrači. Dinamo danas? To je momčad koju krasi zajedništvo.