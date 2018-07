Hrvat je oborio nevjerojatan rekord SP-a o kojem će se dugo pričati!

Hrvatska danas slavi svoje nogometne junake koji su jučer odigrali fenomenalnu utakmicu i plasirali se u finale Svjetskog prvenstva. Modrić i društvo Lijepoj našoj napravili su najbolju moguću promociju, postali smo istinski hit i tema svih svjetskih medija.

Koliki interes vlada za našu reprezentaciju dovoljno govori činjenica da je Dalića na konferenciji dočekalo jako puno novinara iz cijeloga svijeta. Od jednog smo tako doznali i da 'cijeli Bangladeš navija za simpatičnu Hrvatsku'.

Jučerašnja utakmica, posebno nakon prvog poluvremena, bila je vjerojatno naša najbolja prezentacija na ovom Mundijalu, a nadamo se da ćemo barem na toj razini odigrati i nedjeljni finale protiv Francuske.

Junaka je bilo pregršt, od Perišića i Mandžukića koji su zabijali, pa sve do našeg vođe Luke Modrića, kojeg su ponovno apostrofirali svi svjetski mediji.

- Kad je Luka zagospodario terenom, utakmica je krenula na stranu Hrvatske, rekao je legendarni Alan Shearer.

Brozovic broke the record for meters ran in a World Cup match since it started being recorded 16,339..he did an Epic job last night 💪💪 https://t.co/02Ohq1K4Yc