Sramota! Otkriveni detalji, vratar Engleske brutalno izvrijeđao Mandžukića na terenu

Mario Mandžukić jedan je od junaka pobjede Hrvatske nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva. Super Mario borio se tijekom cijele utakmice, dres natopio znojem, a uspio je zabiti i pobjednički pogodak.

- Nismo ni svjesni što smo napravili. Ovo je čudo. Ne zato što mi nemamo momčad za to nego ovo mogu samo velike momčadi, biti ovako hrabre. Mi gubimo od Engleza, ali vraćamo se i pobjeđujemo. Igramo ovakav turnir jer igramo sa srcem za našu Hrvatsku, rekao je Mandžo nakon susreta.

>>Pogledajte slavlje hrvatskih navijača

[video: 25818 / ]

A tijekom utakmice vodio je veliku borbu s Jordanom Pickfordom, golmanom Engleske. u 107. minuti, primjerice, naš napadač bio je u sjajnoj situaciji, dobro pucao, ali mu je Pickford još bolje obranio. Pritom ga je zahvatio po nozi, mandžo je pao i ostao ležati na travnjaku.

Vidjelo se odmah na snimci da mu je vratar Engleske nešto dobacio, a čitači s usana otkrili su i što. Navijači su po društvenim mrežama krenuli širiti njegovu neprimjerenu izjavu.

😂 😂 Pickford.... "get up you fucking twat" 😂



👏 👏 👏 👏 👏#ENGCRO #ENG