Jedan detalj svima zapeo za oko: Modrić oduševio svijet!

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Rusiju nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva. Naši su tako izbacili domaćina i sljedeći protivnik bit će im Engleska koja je pobijedila Švedsku s 2:0.

Teško je izdvojiti jednog junaka ove pobjede jer su to zapravo svi oni koji su u Rusiji, od igrača preko Dalića pa sve do stožera. Momci koji su zaigrali dali su sve od sebe, a oni koji su gledali su im davali bezrezervnu podršku.

No, svjetski mediji i navijači iz cijeloga svijeta ipak izdvajaju jednu osobu - Luku Modrića. Hvale hrvatskog kapetana na sve strane, što je Luka definitivno i zaslužio.

>>Pogledajte kako je Modrić odigrao protiv Rusije

[video: 25745 / ]

Modrić je na kraju i izabran za igrača utakmice i sve je oduševio svojom borbom i sjajnim potezima. No, jedan detalj mnogi su izdvojili, a to je situacija iz drugog produžetka kada je ionako već umorni Modrić trčao na skroz drugu stranu da stigne jednu loptu kod korner-zastavice i spriječi da ona ode u gol-aut.

"Možemo li zastati na trenutak i izraziti divljenje Modriću koji je u 107. minuti jurio za loptom kao da mu život ovisi o tome?", upitao se jedan od komentatora.

Naravno, nije bio jedini, mnogi se dive tom Lukinom potezu zbog kojeg je naš kapetan zaslužio naklon do poda.

>>Pogledajte slavlje hrvatskih navijača

[video: 25747 / ]

Great example of why #Modric is one of the best midfielders in the world, 17th minute of extra time and he's chasing a ball down to the corner flag, total dedication plus great fitness from a model pro. #croatia #worldcup — Rob Kane (@Robkanecomedian) 7. srpnja 2018.

How do you sprint like that in 107th minute? #Modric — Sagar Sriramagiri (@sagarch) 7. srpnja 2018.

Can we take a moment to appreciate #Modric chasing a lose ball in the 107min like his life depended on it. #Rus v #Cro #WorldCup — Julian Esposito (@j_espo) 7. srpnja 2018.

#RUSCRO

You are witnessing nothing but GREATNESS. He ran like a 19 year old even at the last minute of extra time. Led Croatia to semi finals like a great player he is. Legend! Respect #WorldCup #fifa #Modric — Shubham Bajpai (@iamShubhbajpai) 7. srpnja 2018.