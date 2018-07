Yuri Cortez: Nisam vidio jači adrenalin od hrvatskog

Fotografirao je četiri Svjetska nogometna prvenstva, Olimpijske igre, Prvenstva Južne Amerike, Kup konfederacija, ali nikada nije postao vijest, kao što mu nikada ni sportaši nisu završili doslovno na glavi.

Do utakmice Engleska – Hrvatska. Kad je Mario Mandžukić zabio pobjednički gol u 109. minuti, hrvatsko slavlje nije se zaustavilo na terenu, već u prostoru za snimatelje. A izravno na putanji našao se fotoreporter agencije AFP Yuri Cortez pa su ga jednostavno poklopili tijelima.

– Vidio sam da igrači prilaze pa sam krenuo promijeniti aparat, da umjesto teleobjektiva nastavim snimati širokokutnim objektivom. Nije mi palo na pamet da se neće zaustaviti – kaže taj Salvadorac koji zadnjih sedam godina živi u Meksiku, gdje vodi dopisništvo AFP-a. Cijelu je utakmicu snimao s istog mjesta – dobro je odabrao jer su sva tri gola pala na njegovo strani. A onda i – stampedo.

– Stolac mi se prevrnuo, pao sam na tlo, ali sam nastavio snimati – kaže. Uhvatio je trenutke slavlja, ali i trenutak kad su igrači shvatili što su napravili i u šoku, nijemi, zastali nad njim.

VIDEO Poznati frizer ocjenjuje frizure vatrenih:

Vidi treba balayage, Kovačićeva frizura je greška, a Ćorluka može biti supermodel!

[video: 25834 / Razgovarali smo s poznatim frizerom Sašom Poturovićem o frizurama naših Vatrenih. Kaže da Vidi treba balayage, Kovačićeva frizura je zapravo greška, za Ćorluku kaže da može biti supermodel, a Rakitić nikako da se nađe s frizurom!]

– Mandžukić mi je pružio ruku i pomogao ustati. Pomogli su mi pokupiti opremu, stative i objektive. Ispričavali su se i pitali: “Jeste li dobro? Je li sve u redu?” A je, boljelo me. Za kraj, poljubio me Vida, pun emocija – smije se. Znam da je to adrenalin, dodaje Cortez. Nagledao ga se u 27-godišnjoj karijeri.

– Najveću erupciju doživio sam u Brazilu 2013. na Kupu konfederacija kad je Španjolska eliminirala Italiju nakon jedanaesteraca – kaže te dodaje: – Ali ta euforija nije bila ni približna onoj hrvatskih igrača.