Vatreni ima 23 godine, 1.7 milijuna pratitelja i već četiri velika natjecanja. Mogao bi 'napasti' i Modrića

Nekako ispod radara prolazi podatak kako po broju nastupa u ovom sazivu reprezentacije sedmo mjesto, iza Modrića (191), Perišića (147), Kovačića (110), Kramarića (109), Pašalića (79) i Livakovića (69), drži – Joško Gvardiol s 43 nastupa za Hrvatsku. Dakle, više od srebrnoga iz Rusije Ćalete-Cara (36), brončanih iz Katara Majera (36), Budimira (35)...

Ta se brojka od 43 Joškovih nastupa u ovom času ne čini impozantnom, ali – ako pogledamo širu sliku – ona je zapravo zadivljujuća. Naime, Joško Gvardiol debitirao je za reprezentaciju s 19 godina, 4 mjeseca i 14 dana, te je bio peti najmlađi debitant u A vrsti među obrambenim igračima, iza Jedvaja, Miladina, Šerića i Vrsaljka. Pritom je u svome debiju bio mlađi od brojnih legendi reprezentacije, Rakitića, Vlaovića, Kranjčara, Lovrena, Šimića, Modrića, Ćorluke, Srne...

Joško Gvardiol na današnji dan star je 23 godine i 261 dan, a u toj dobi niti jedan od spomenutih nogometaša nije imao toliki broj nastupa za Hrvatsku! Za usporedbu, Mateo Kovačić debitirao je za Hrvatsku s 18 godina, 10 mjeseci i 16 dana, a do današnje Joškove dobi imao je 37 nastupa. Luka Modrić u toj dobi imao ih je 33, a Ivan Perišić samo 18 nastupa. Po toj logici, Joško Gvardiol – bude li zdrav i oran igrati za Hrvatsku – mogao bi porušiti sve rekorde.

Evo jedne projekcije: uzmemo li da hrvatska reprezentacija u prosjeku igra deset utakmica godišnje, te da ih Joško primjerice u prosjeku odigra osam godišnje, tada bi do svoga 36. rođendana – 23. siječnja 2038. godine – imao 123 nastupa za Hrvatsku. A kako znamo da je u današnje vrijeme igrački vijek sve duži, tko zna – možda bi Joško tada mogao napasti i Lukin rekord.

Pa i onaj po broju velikih natjecanja s reprezentacijom: Luka će ih 2026. godine dosegnuti deset, Perišić osam, a Gvardiol će ih sa samo 24 godine imati – već četiri.

Joško Gvardiol – obrambeni igrač, stoper ili lijevi branič - s 23 godine i tri pogotka za Hrvatsku već je na listi strijelaca nadmašio Roberta Jarnija (1 gol), zatim i Danijela Pranjića (1), Roberta Kovača i Šimu Vrsaljka (obojica bez pogotka), Igora Štimca (2 gola), Borisa Živkovića (2 gola), Bornu Sosu (2 pogotka), te dostigao Šimića (100 nastupa), Šimunića (105), Babića (49) i Bilića (44) – sve s po tri pogotka. Nije daleko dan kada će golgeter Joško dostići Ćorluku i Vidu s po četiri pogotka, odnosno Lovrena s pet pogodaka.

Inače, najrecentniji primjer dugovječnosti nekog vrhunskog europskog stopera je onaj Portugalca Pepea, nadaleko poznatoga grubijana, koji se umirovio u 41. godini sa 141 nastupom za reprezentaciju. Najpoznatiji pak stoper svih vremena, europski i svjetski prvak sa Španjolskom, Sergio Ramos, u reprezentaciji je trajao čak 16 godina, odnosno u mirovinu je otišao 2021. godine sa 180 nastupa. Taj je Ramos u Gvardiolovim godinama imao „samo” 30 nastupa za furiju.

A gdje su u toj priči naši stoperi? Svi oni najznačajniji u bogatoj povijesti vatrenih – Vida, Ćorluka, Šimić, Šimunić, Lovren, R. Kovač, Tudor, Živković... – u svojim su debijima bili stariji od Gvardiola, pa su samo prva četvorica navedenih prebacili magičnu brojku od sto nastupa. A Joško bi do nje mogao doći do svoje tridesete godine...

Inače, Joško Gvardiol nije samo vanserijski stoper, branič, golgeter, nego sve više pokret i – influencer. Već sad je nakon Modrića, Kovačića i Perišića treći najpopularniji hrvatski nogometaš, a prema broju pratitelja na Instagramu – 1.7 milijuna - strelovito napreduje na rang-listi među vatrenima. Modrić je naravno nedodirljiv s 39 milijuna pratitelja, Mateo Kovačić 5.3 milijuna, Ivan Perišić 1.8 milijuna, a ispred Joška još je i nogometašica Ana Maria Marković s 2.9 milijuna.