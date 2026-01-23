Naši Portali
PREKID SURADNJE

Varaždin tik pred početak proljetnog dijela sezone raskinuo ugovor s iskusnim napadačem

Varaždin i Lokomotiva sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
23.01.2026.
u 14:47

Kada je u sezoni 2012./13. debitirao za prvu momčad Cibalije sa 16 godina i 27 dana, bio je najmlađi igrač koji je ikada nastupio u HNL-u

Marko Dabro od danas više nije igrač Varaždina. 28-godišnji napadač i klub iz Baroknog Grada sporazumno su raskinuli ugovor nakon gotovo dvije godine suradnje. Službena objava stigla je na dan kada su Varaždinci trebali odigrati prvu utakmicu proljetnog dijela sezone protiv Gorice.

Dabro je u Varaždin stigao u prosincu 2024. iz kineskog Guoana. Odigrao je ukupno 62 (više nego za bilo koji drug klub u karijeri) utakmice te zabio osam pogodaka i dodao tri asistencije. Najbolji nogomet karijere igrao je u Lokomotivi gdje je zatresao mrežu 14 puta u 30 utakmica nakon čega je uslijedio skup transfer u Kinu.

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

Kada se tek probio u Cibaliji bio je na glasu kao jedan od najtalentiranijih hrvatskih napadača, no taj potencijal nikada nije do kraja ispunio. Za vinkovački klub zabio je deset pogodaka u 61 nastupu prije nego je preselio u Fiorentinu gdje nikada nije zaigrao za prvu momčad, ali je zabio pet pogodaka za U-23 sastav u Primaveri. 

Kada je u sezoni 2012./13. debitirao za prvu momčad Cibalije sa 16 godina i 27 dana, bio je najmlađi igrač koji je ikada nastupio u HNL-u. Njegov rekord kasnije su oborili Lovro Zvonarek (16 godina, 14 dana) te Juraj Frigan i Luka Vušković (obojica 16 godina i dva dana).


raskid ugovora NK Varaždin Marko Dabro

