BREAKING
SVI GA ŽELE

Europski velikani poludjeli za zvijezdom HNL-a: Gledati ga dolaze i skauti Barcelone

Istra 1961 i Slaven Belupo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 16:59

Sjajni ofenzivni veznjak gotovo sigurno neće ostati na stadionu Ivan Kušek Apaš nakon ove sezone sudeći po njegovim igrama

Nogometaše Slaven Belupa ovog petka očekuje utakmica 16. kola SuperSport HNL-a protiv Gorice na domaćem terenu, a ta će utakmica biti posebna za Adriana Jagušića. Najboljeg igrača 'Farmaceuta' na toj će utakmici gledati skauti brojnih klubova, a posebno se među njima ističu skauti Barcelone doznaju Sportske novosti.

Sjajni ofenzivni veznjak gotovo sigurno neće ostati na stadionu Ivan Kušek Apaš nakon ove sezone sudeći po njegovim igrama. Dosad je u 17 nastupa zabio sedam i namjestio još pet golova, a sa samo 20 godina našao se i na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića, a čini se kako je samo pitanje vremena kada će debitirati za hrvatsku reprezentaciju.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Ponajbolji je igrač Ivice Olića u reprezentaciji do 21 godine, a već je sada praktički gotov igrač fantastičnih karakteristika. Jagušić zabija spektakularne golove, igrač je odličnog driblinga i u mladoj dobi je već iskusio kako je to biti prva napadačka opcija kluba koji se natječe na visokoj razini. Također je i ponajveći razlog što 'Farmaceuti' drže visoko treće mjesto u prvenstvu.

Osim skauta Barcelone, na utakmici će biti i predstavnici Marseillea, Cremonesea, Holstein Kiela i Rakowa. To naravno ne znači da će Jagušić prijeći u bilo koji od tih klubova, ali interes klubova iz najjačih svjetskih liga sigurno će dodatno skrenuti pažnju na njega i pomoći Slavenu da poveća cijenu, iako će Jagušić zasigurno ionako biti najveća prodaja koprivničkog kluba.
Kupnja