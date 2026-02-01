Naši Portali
PROCURIO JE PODATAK

Dobili su Hrvatsku i rastužili nas: Evo koliko će Nijemci zaraditi ako osvoje europsko zlato

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 14:00

Njemačka rukometna reprezentacija u finalu Europskog prvenstva ne bori se samo za naslov prvaka kontinenta, nego i za izdašnu novčanu nagradu koju je savez pripremio u slučaju osvajanja zlata, najveću u povijesti njihova rukometa

Bolna rana nakon poraza hrvatske rukometne reprezentacije u polufinalu još je svježa, a njemački rukometaši, koji su zaustavili Hrvatsku na putu do sna, danas imaju dvostruki motiv za pobjedu. Osim borbe za prestižni naslov europskog prvaka, na stolu je i rekordna financijska nagrada. U napetoj utakmici odigranoj u petak u Herningu, Njemačka je svladala Hrvatsku rezultatom 31:28, ponajviše zahvaljujući sjajnom vrataru Andreasu Wolffu, koji je s dvanaest obrana proglašen igračem utakmice. Ključan trenutak dogodio se u drugom poluvremenu kada su Nijemci serijom 5:0 pobjegli na nedostižnu prednost od 22:16, slomivši otpor momčadi koju su predvodili Ivan Martinović i Luka Lovre Klarica.

Dok se Hrvatska danas bori za brončanu medalju protiv Islanda, Njemačka će u velikom finalu odmjeriti snage s domaćinom Danskom. Za Nijemce je ovo prilika da osvoje svoj prvi naslov prvaka Europe nakon punih deset godina, kada su slavili na prvenstvu u Poljskoj 2016. godine. Iako su Danci, kao suorganizatori turnira, veliki favoriti u finalnom dvoboju koji se igra od 18 sati, njemačka momčad imat će, osim sportske slave, i ogroman financijski poticaj da napravi iznenađenje i vrati zlato kući.

Njemački rukometni savez (DHB) dogovorio je s igračima rekordne premije za nastup na ovom Europskom prvenstvu u rukometu 2026.. U slučaju osvajanja zlatne medalje, cijela momčad podijelit će iznos od čak 575.000 eura. Ta bi se svota mogla popeti i do maksimalnih 600.000 eura, ovisno o broju igrača koji su korišteni tijekom turnira. Samim ulaskom u finale već su osigurali minimalno 430.000 eura, dok bi im bronca, da su izgubili od Hrvatske, donijela 300.000 eura. Uz to, momčad je već zaradila dodatne bonuse, uključujući 50.000 eura za pobjedu u skupini glavne runde te još 25.000 eura za savršen učinak u prvoj fazi natjecanja.

Ove povijesno visoke premije ispregovarali su kapetan Johannes Golla, vratar Andreas Wolff i Julian Köster u ime igrača sa sportskim direktorom saveza. Zanimljivo je da će DHB veći dio ovih isplata pokriti iz nagradnog fonda Europske rukometne federacije (EHF), koja pobjedniku turnira dodjeljuje oko 568.000 eura. Dok njemački rukometaši sanjaju o zlatu i bogatoj nagradi, hrvatskim navijačima ostaje nada da će "Kauboji" smoći snage i pobjedom protiv Islanda donijeti kući utješnu brončanu medalju.
njemačka rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

