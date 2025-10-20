Naši Portali
Ostali sportovi

Valetnina marljivo skuplja bodove za zimske olimpijske igre

Autor
Damir Mrvec
20.10.2025.
u 21:14

U nastavku ISU World Tour 2025/26 serije natjecanja Svjetskog kupa u brzom klizanju na kratkoj stazi, na natjecanju održanom proteklog vikenda u Montrealu hrvatska mješovita štafeta nastupila je u finalu B i osvojila 8. mjesto u konkurenciji ekipa iz 17 zemalja.

Čak 230 klizačica i klizača iz ukupno 44 zemlje nastupilo je u protekla 4 dana u 3 pojedinačne i 3 ekipne discipline.

Hrvatsku su predstavljali seniori Valentina Aščić, Katarina Burić, Martin Kolenc, Ivan Martinić i junior Martin Prantl.

Valentina Aščić je u svim pojedinačnim disciplinama (500m, 1000m i 1500m) izborila plasman u Top 20 osiguravši dodatne bodove u kvalifikacijama za ZOI 2026 Milano-Cortina.

Dodatne bodove osvojila je i Katarina Burić koja je najbolji plasman ostvarila u disciplini 1500m osvojivši 29. mjesto.

U muškoj konkurenciji najviše bodova i najbolji plasman ostvario je Martin Prantl koji je u disciplini 500m osvojio 47. mjesto u konkurenciji od 90 klizača.

Preostala dva natjecanja World Tour 2025/26 serije kvalifikacijskih natjecanja za ZOI održat će se krajem 11. mjeseca u Gdanjsku (Poljska) i Dordrechtu (Nizozemska).

Valentina Aščić Zimske olimpijske igre Brzo klizanje

