Vahu pitali bi li vodio Dinamo: 'Zdravko Mamić mi se ispričao, ali...'

Bivši trener Dinama i izbornik Maroka Vahid Halilhodžić dobio je pitanje bi li se želio vratiti u Maksimir i opet voditi plave.

- Teško je to… Jednom je Zdravko Mamić ušao u svlačionicu, izrekao riječi koje ja nisam cijenio, došlo je do malog sukoba. Kasnije se on ispričao, život teče dalje i ja želim Dinamu puno sreće i uspjeha - rekao je Halilhodžić za Novu TV.

Vjeruje da će Dinamo do naslova.

- Dinamo je još u prednosti ja mislim da će ipak usprkos Osijeku i Hajduku i ove godine biti prvak.

A bi li htio voditi Hajduk?

- Meni je Hajduk jako simpatičan, ja sam tu blizu Splita i stvarno je fantastično vidjeti koliko ti Dalmatinci imaju ljubavi prema tom klubu. To je stvarno takva ljubav, to kako oni vole taj klub, to je nešto fantastično.

Osvrnuo se i na Svjetsko prvenstvo koji je njegovom Maroku donio Hrvatsku u skupini.

- Normalno da je Hrvatska favorit, Hrvatska je viceprvak svijeta, ali mi nećemo ući u tu utakmicu da se šetamo. Sve ćemo napraviti da se šetamo i pobijedimo Hrvatsku, pratit ćemo svaki detalj i pokušati iznenaditi.

Priča se i da bi mogao dobiti otkaz na klupi Maroka iako je odveo momčad na SP.

- Vidjet ćemo, može se dogoditi još puno čudnih stvari. Već sam dvije reprezentacije odveo na Svjetsko prvenstvo pa ih nisam vodio. Ako netko misli drugačije, to je njihova stvar. Neće biti prvi put...

