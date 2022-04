Stalno mu se rugaju, a s njim je i Hrvatska krasno igrala. Evo zašto Čačić može uzeti naslov s Dinamom

Lice Željka Kopića nakon poraza protiv Hajduka jasno je pokazivalo da je svjestan da je postao bivši, a dan kasnije to je i potvrđeno. Čelnici Dinama shvatili su da s njim neće do naslova, te da im je potreban trener koji će u preostalih pet kola razdrmati momčad. A odabir novog trenera mnoge je šokirao, jer Ante Čačić nije figurirao kao favorit za preuzimanje vruće klupe.



Mnogi Dinamovi navijači dočekali su na nož vijest da je baš on novi trener, prije svega jer ga doživljavaju kao čovjeka lojalnog Mamićima. I to će ga, svjestan je toga Čačić, pratiti i u ovoj epizodi u Dinamu.