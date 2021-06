Vahid Halilohodžić ima poruku za sve koji kritiziraju Zlatka Dalića

Nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić prokomentirao je utakmicu Hrvatske i Španjolske (3:5) i ispadanje vatrenih s Europskog prvenstva.

- Hrvatima treba čestitati na odličnoj utakmici, a jesu li mogli više to je druga priča - rekao je bivši trener Dinama za Sportsport.ba.

Halilhodžić je zatim dodao:

- To što se kritizira Zlatko Dalić je tako kod nas. Svi znaju pametovati nakon utakmice i to je to.

Na meti kritika je i Didier Deschamps čija je Francuska sinoć iznenađujuće ispala od Švicarske.

- Ne želim više komentirati te pametare koji tako tako iživljavaju svoje osobne frustracije jer ja znam par takvih ljudi. Didier Deschamps je svjetski prvak i prema tome ti ljudi nemaju taj renome da njemu nešto kažu. Lako je kritizirati, a to što je iza tih kritika i neko osobno mišljenje u to ne treba ulaziti.

