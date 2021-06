Srpski mediji opleli po Hrvatima, čitatelji iznenadili reakcijama

Gotovo je, Hrvatska je završila svoj put na ovome Euru. Ogled na stadionu Parken u Kopenhagenu bio je deveti hrvatsko - španjolski okršaj i peta pobjeda "Furije." Španjolska je slavila pet puta, hrvatska vrsta tri puta, a jedna je utakmica završila bez pobjednika.

Zanimljivo, ovo je bio treći uzastopni dvoboj na europskim prvenstvima. U Gdanjsku 2012. Španjolska je u skupini pobijedila s 1:0, a potom osvojila europsku krunu. Četiri godine kasnije na EP-u u Francuskoj vatreni su pobijedili s 2:1, a večeras je u Kopenhagenu Španjolska dobila s 5:3 nakon produžetaka.

Naravno, nastup naše reprezentacije bio je zanimljiv i stranim medijima, nekim daljim i nekim bližim. Oni u regiji različito su reagirali na ispadanje vatrenih.

"Hrvatska u suzama poslije najluđeg meča na Euru 2020., a možda i u povijesti europskih prvenstava", napisao je srpski Blic, a njihovi kolege iz Informera ustvrdili su kako je "Furija isprašila Kockaste".

No, zanimljivo, unatoč dosta oštrim naslovima na člancima, čitatelji u Srbiji stali su u obranu Hrvata.

"To što oni imaju, to zajedništvo, to Srbija nema", stoji u jednom komentaru, a u drugom: "O čemu pričamo? O ruganju Hrvatima? Pa mi se nismo ni plasirali na Euro." Osim toga, mnogi su čitatelji rekli da je način na koji su vatreni igrali pravi način na koji se bori za reprezentaciju.

Možda jedan od najslikovitijih naslova stiže iz Slovenije, a piše ga 24ur:

"Od pakla do raja i natrag. Hrvatskoj je nedostajalo moći nakon epskog povratka."

POGLEDAJTE VIDEO: Krnjić komentira ispadanje s Eura