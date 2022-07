mlada senzacija

Uzori su mi Đoković i Nadal, no teško ih je kopirati, oni su majstori

Dino Prižmić drugi put izgubio je finale EP-a tenisača do 18 godina, no ima tek 16 i u Klostersu je još jednom dokazao veliki potencijal. Uvjereni smo da će u nekom novom pokušaju Splićanin otići do kraja...