Horvat: "Malo koja zemlja se može pohvaliti takvim talentima!"

U pravu je, naravno, Goran Ivanišević kad razmatrajući potencijale naših mladih tenisačica kaže: "Dalek je put do Ive". Mogli bismo jednako, kad je riječ o muškoj konkurenciji, dodati – dalek je put do Gorana i Marina. No, iako smo svjesni toga, ne možemo ne istaknuti činjenicu da Hrvatska ima nekoliko iznimno talentiranih mladih tenisača i tenisačica kojima se divi cijeli svijet. A u našoj ćemo analizi još malo suziti taj podmladak, zanemarit ćemo igrače i igračice koji imaju 20 i više godina i posvetiti se samo mlađima, dakle tinejdžerima.

Sve s najboljim plasmanima

Pa, krenimo od djevojaka koje su u tom probranom društvu brojnije, imamo ih tri: Zagrepčanka Tara Würth i Čakovčanka Antonia Ružić imaju po 19 godina, a Zagrepčanka Petra Marčinko samo 16. I svaka od njih ima svoje argumente. Najmlađa, Petra, prva je juniorka svijeta i osvajačica juniorskog Australian Opena, Antonia je europska juniorska prvakinja, a Tara? Korona joj je pojela posljednju i najvažniju juniorsku godinu, ali ona se najbolje snašla u profesionalnom tenisu. Pa je sad, nakon što je zaredom osvojila dva ITF-ova turnira, iskočila na 158. mjesto WTA liste – Ružić je 264., Marčinko 295. na svijetu – sve s najboljim plasmanima u karijeri.

No pravi potencijal naših djevojaka vidi se kad se istraže njihovi plasmani u konkurenciji vršnjakinja i mlađih cura. Petra Marčinko tu je peta među igračicama mlađim od 18 godina. Od ovih ispred nje mlađa je samo Čehinja Sara Bejlek, i to dva mjeseca. Würth je među vršnjakinjama (i mlađima) 13., a Ružić tek nešto slabija – 21. je na svijetu.

Kad su dečki u pitanju, perspektivan je, naravno, i Splićanin Duje Ajduković, koji ima 21 godinu, ali mi ćemo se zadržati na njegovim mlađim sugrađanima Miliju Poljičku (18) i još mlađem Dini Prižmiću (16). Zavirit ćemo malo na ITF-ovu juniorsku stranicu i vidjeti njihove aktualne plasmane: Poljičak je peti, a Prižmić deseti. Vjerujemo da će Dino u sljedeće dvije godine napredovati prema samom vrhu, a što se Milija tiče, za njega je juniorski staž gotov. Osvajanjem juniorskog Wimbledona (kao prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom) on je svoje juniorske ambicije iscrpio.

Objema nogama sad je u profesionalnom tenisu, ozbiljno se priprema za umaški turnir, za koji je dobio pozivnicu, ali i već sad ne stoji loše: 538. je na svijetu; među vršnjacima i mlađima deseti. Prižmić, s obzirom na to da je mlađi, stoji još bolje: peti je među igračima mlađima od 18 godina. Ispred njega je od mlađih samo Francuz Gabriel Debru.

Recimo da su na pola puta

– Malo koja se zemlja može pohvaliti tolikim talentima kao Hrvatska. Iznova dolaze novi valovi mladih igrača i igračica, tako da možemo reći da je Hrvatska nepresušno vrelo. Teško je reći zbog čega je to tako. Neću kao Goran govoriti o putu koji počinje u rodilištu i o splitskom ludilu, iako nečega ima i u tome, nego ću spomenuti neke druge važne značajke koje nam komparativno daju prednost: naše podneblje, talentiranost naših dječaka i djevojčica za tenis, spremnost roditelja da riskiraju puno i da ponekad založe sve što imaju da bi sinu ili kćeri omogućili što bolje uvjete za razvoj, a sada je tu i podrška Hrvatskog teniskog saveza – objašnjava taj fenomen Branimir Horvat, bivši tenisač, trener i direktor mnogih turnira, i sam otac tenisača Roka, koji upravo u slovenskom Radomlju skuplja bodove za ulazak u Top 1000 svjetskog tenisa.

– Spomenuta petorka morat će još puno raditi, ali ima sve preduvjete za uspjeh. Recimo da su na pola puta do toga da postanu vrhunski igrači – zaključuje Horvat.

Ali, kako rekosmo, dug je put do Ive i Gorana...

>> Pogledajte i video: Doček Milija Poljička