'Novak nije antivakser i sumnjam da će promijeniti stav o cjepivu. Vjerojatno otpada i US Open'

Prilika za razgovor s Goranom Ivaniševićem uvijek je izazov, pa i kad to učinimo videovezom. Na početku smo mu čestitali na osvojenom trofeju s Novakom Đokovićem u Wimbledonu, to je prema našoj evidenciji njegov sedmi trenerski GS naslov, a potom ga pitali ima li on nekih planova u tom smislu – s koliko bi GS naslova bio zadovoljan u svojoj trenerskoj karijeri?



– Kažete sedam. Može se i tako gledati, ali ja ipak radije brojim samo naslove koje je Novak osvojio kad sam ja bio s njim. Tako da ja ovo računam kao četvrti naslov s Đokovićem, plus onaj jedan s Čilićem, znači pet. Što se ciljeva tiče, nisam nikad u životu pomislio da ću, kad su Grand Slam naslovi u pitanju, biti uspješniji kao trener nego kao igrač. Najvažnije je da Novak igra što dulje, a ako tako bude, bit će još naslova bez obzira na sve poteškoće koje nas prate – kaže Goran.