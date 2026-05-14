Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI MAESTRO

Modrićeve riječi oduševile su navijače Milana, legenda poručila: 'On je naš vođa!'

storyeditor/2026-05-13/modric_Milan.jpg
AI
VL
Autor
Hrvoje Delač
14.05.2026.
u 07:00

Talijanski mediji tvrde da je Luka zamolio trenera Allegrija da računa na njega, da će stisnuti zube i odigrati zadnja dva kola sa zaštitnom maskom na licu. Pokazuje to veliku predanost hrvatskog maestra koji i s 40 godina na leđima ima veliku glad za uspjehom

Kad se Luka Modrić ozlijedio krajem travnja i operirao jagodičnu kost, u javnost su izašle informacije da je ova sezona za njega gotova. Nagađalo se da bi mogao propustiti i SP, ali, srećom, to nikad nije bila opcija. No, kako je njegov klub bez njega izgledao užasno, upisao dva poraza i primio pet golova, čime si je ugrozio mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone, sve se više priča o njegovu povratku. Talijanski mediji tvrde da je Luka zamolio trenera Allegrija da računa na njega, da će stisnuti zube i odigrati zadnja dva kola sa zaštitnom maskom na licu. Pokazuje to veliku predanost hrvatskog maestra koji i s 40 godina na leđima ima veliku glad za uspjehom.

La Gazzetta dello Sport piše kako će Modrić ovoga tjedna odraditi liječnički pregled. Ako se sve pokaže u redu, počet će se s izradom zaštitne maske kako bi mogao zaigrati već ove nedjelje na gostovanju protiv Genoe u pretposljednjem kolu Serie A.

"Kada se Luka Modrić ozlijedio protiv Juventusa, prve misli u milanskom klubu okrenule su se njegovu zdravlju. Tada je više ljudi pomislilo nešto poput: "Šteta, ali barem se dogodilo na kraju sezone, sada kada je ona praktički završila." Bilo je to pogrešno razmišljanje. U dvije sljedeće utakmice njegov izostanak rezultirao je katastrofom za Rossonere: pet primljenih golova i gotovo potpuna praznina u veznom redu. Jashari i Ricci su podbacili, a promjena igrača nije imala pozitivnih učinaka. Jednostavno rečeno, postoji Milan s Modrićem i Milan bez njega", napisala je Gazzetta.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Vijest da se Modrić želi vratiti i pomoći momčadi komentirao je i legendarni Brazilac Cafú, koji je biranim riječima govorio o našem nogometašu.

- Sportaš koji je spreman učiniti sve da pomogne momčadi primjer je drugima. A ako je pritom i prvak, onda je apsolutni vođa. Znate što mislim? Da mi Luka kaže da je u redu, pustio bih ga da igra i zavezanih očiju.

Inače, kad smo kod Modrića, spomenimo da je o njemu govorio i Niko Kovač kojeg su upitali koga bi rado doveo u Borussiju.

- Luku Modrića! Bio sam mu kapetan u reprezentaciji i odmah se vidjelo da je izvanredan. Trenutačno ima 40 godina i ozlijeđen je, stoga zasad želim samo da se što prije oporavi.
Ključne riječi
nogomet Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!