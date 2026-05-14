Modrićeve riječi oduševile su navijače Milana, legenda poručila: 'On je naš vođa!'

Kad se Luka Modrić ozlijedio krajem travnja i operirao jagodičnu kost, u javnost su izašle informacije da je ova sezona za njega gotova. Nagađalo se da bi mogao propustiti i SP, ali, srećom, to nikad nije bila opcija. No, kako je njegov klub bez njega izgledao užasno, upisao dva poraza i primio pet golova, čime si je ugrozio mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone, sve se više priča o njegovu povratku. Talijanski mediji tvrde da je Luka zamolio trenera Allegrija da računa na njega, da će stisnuti zube i odigrati zadnja dva kola sa zaštitnom maskom na licu. Pokazuje to veliku predanost hrvatskog maestra koji i s 40 godina na leđima ima veliku glad za uspjehom.

La Gazzetta dello Sport piše kako će Modrić ovoga tjedna odraditi liječnički pregled. Ako se sve pokaže u redu, počet će se s izradom zaštitne maske kako bi mogao zaigrati već ove nedjelje na gostovanju protiv Genoe u pretposljednjem kolu Serie A.

"Kada se Luka Modrić ozlijedio protiv Juventusa, prve misli u milanskom klubu okrenule su se njegovu zdravlju. Tada je više ljudi pomislilo nešto poput: "Šteta, ali barem se dogodilo na kraju sezone, sada kada je ona praktički završila." Bilo je to pogrešno razmišljanje. U dvije sljedeće utakmice njegov izostanak rezultirao je katastrofom za Rossonere: pet primljenih golova i gotovo potpuna praznina u veznom redu. Jashari i Ricci su podbacili, a promjena igrača nije imala pozitivnih učinaka. Jednostavno rečeno, postoji Milan s Modrićem i Milan bez njega", napisala je Gazzetta.

Vijest da se Modrić želi vratiti i pomoći momčadi komentirao je i legendarni Brazilac Cafú, koji je biranim riječima govorio o našem nogometašu.

- Sportaš koji je spreman učiniti sve da pomogne momčadi primjer je drugima. A ako je pritom i prvak, onda je apsolutni vođa. Znate što mislim? Da mi Luka kaže da je u redu, pustio bih ga da igra i zavezanih očiju.

Inače, kad smo kod Modrića, spomenimo da je o njemu govorio i Niko Kovač kojeg su upitali koga bi rado doveo u Borussiju.

- Luku Modrića! Bio sam mu kapetan u reprezentaciji i odmah se vidjelo da je izvanredan. Trenutačno ima 40 godina i ozlijeđen je, stoga zasad želim samo da se što prije oporavi.